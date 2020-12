Nejistota Canucks: sezonu nejspíš zahájí v jiné provincii a s rozdílnou farmou

Založení ryze kanadské divize mělo v rámci NHL odbourat trable s cestováním mezi dvěma státy se zcela rozdílnými koronavirovými předpisy. Jenže ani uzamčení sedmi týmů z druhého nejrozlehlejšího státu světa do domácí karantény zřejmě nepomůže k tomu, aby všechna mužstva odehrála následující ročník ve svých halách.

V zemi javorového listu se totiž v současné době řeší také cestování mezi jednotlivými provinciemi, respektive spolkovými teritorii. Případné přesuny v rámci těchto správních celků musí posvětit místní zdravotnické úřady. Pokud taková dohoda mezi klubem z NHL a příslušným orgánem nevznikne, nemůže tým vyjíždět k venkovním zápasům ani pořádat domácí utkání s mužstvy z jiných provincií.

A právě tato podmínka by mohla způsobit nepříjemné komplikace Vancouveru, který sídlí v Britské Kolumbii. Na základě informací reportéra TSN Ryana Rishauga se dá soudit, že tato provincie využije na svá interní pravidla velmi přísný metr. Celky z Alberty (Edmonton, Calgary), Manitoby (Winnipeg), Ontaria (Toronto) a Québecu (Montreal, Ottawa) by tak nesměly do Vancouveru vůbec zavítat. Zdravotnické úřady z Britské Kolumbie už údajně tuto zprávu předaly vedení soutěže.

V praxi tento scénář znamená jediné. Canucks by si museli hledat azyl v jiné provincii, která by podmínky cestování nastavila benevolentněji. Zároveň by ale přesídlili do neznámé arény, a minimálně na úvod sezony proto přišli o výhodu domácího prostředí. Podobné potíže by mohly potkat i Toronto, u nějž jsou ale kruté restrikce méně pravděpodobné. Vytvoření hokejové bubliny, jakou jsme viděli během uplynulého play off, v tuto chvíli není ve hře. Pokud by k němu nicméně skutečně došlo, hostitelským městem by se patrně stal Edmonton.

Změny ovšem dost možná nepotkají pouze hlavní tým Vancouveru. Nejasnosti panují i ohledně farmářského klubu Utica Comets, který sídlí v New Yorku. Své záložny má z kanadských organizací v zahraničí ještě Calgary a Edmonton. Zmíněné celky by tak zřejmě před startem sezony musely řešit i změnu farmy nebo její rychlé přemístění na kanadskou půdu.

Přestože Vancouveru v následujících týdnech rozhodně nemusí být do smíchu, jejich nejasná budoucnost se stala terčem vyvedených vtípků. Příznivci nejlepší hokejové ligy světa totiž tvrdí, že migrace Canucks započala už dávno. Po minulé sezoně se totiž do kabiny Calgary vměstnali Chris Tanev, Jacob Markström, Josh Leivo nebo Louis Domingue, tedy ještě donedávna svěřenci kouče Travise Greena.

