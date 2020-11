Nejdůležitější podpis okurkové sezony. Tampa si plácla se Sergačovem, slíbila mu 14,4 milionu

Jsou to takřka na den přesně dva měsíce, co Tampa vyhrála Stanley Cup. Její generální manažer Julien BriseBois už tou dobou dávno věděl, že ho čekají nelehká rozhodnutí a náročná vyjednávání. Nejzásadnější agenda na jeho stole? Jednoznačně podpis ruského obránce Michaila Sergačova. Teď si může BriseBois tento úkol odškrtnout, s ofenzivně laděným machrem, respektive jeho agentem Markem Gandlerem, se dohodl na tříleté smlouvě s průměrnou roční gáží 4,8 milionu dolarů.

Když se Tampa v roce 2017 rozhodla po vleklých sporech poslat Jonathana Drouina o dům dál, našla "partnera k tanci" v Montrealu.

Canadiens moc stáli o frankofonního Kanaďana, od něhož čekali, že se stanem favoritem fanoušků. A klidně za něj obětovali právě Sergačova, už tou dobou opěvovaného beka s ohromným potenciálem.

Sergačov u Bolts rozkvetl ve vynikajícího zadáka, což letos potvrdil 34 (10+24) body v 70 zápasech. Hrával přes 22 minut za večer, zařadil se k pilířům defenzívy Lightning.

Válel také v play-off, pod zisk Stanley Cupu se podepsal další desítkou bodů, třikrát skóroval. Mnohdy sice zůstával ve stínu fenomenálního Švéda Victora Hedmana, nicméně nebylo pochyb, že podepíše tučný kontrakt.

Stalo se, byť BriseBois rozhodně nepřeplácel. Stropová zátěž 4,8 milionu dolarů je stejná jako v případě Tonyho DeAngela a srovnatelná s tou Charlieho McAvoye (4,9).

Smlouvy pro americké obránce od NY Rangers a Boston Bruins navíc jsou jen dvouleté. A tak v jejich světle vypadá Sergačovův podpis jako výborná práce v podání tampského generálního manažera.

Rodáka z Nižněkamsku ty nejlepší sezony ještě čekají, vždyť je mu teprve dvaadvacet.

Tampa má minimálně na tři roky podepsané kromě Sergačova také další klíčové zadáky Hedmana s Ryanem McDonaghem. Defenzíva je tak až na pár detailů do budoucna vyřešená.

To ovšem neznamená, že by teď BriseBois mohl založit ruce. Stále ho čeká pár rozhodnutí. Samozřejmostí je to, že se dohodne se slovenským bekem Erikem Černákem. Ten je chráněným volným hráčem, tedy hokejistou se statusem RFA.

Ve stejné situaci byl také Sergačov a některá zámořská média spekulovala, že se mladého obránce pokusí šampionům NHL přetáhnout takzvanou nabídkovou listinou bostonští Medvědi. Nestalo se.

BriseBoise pálí otázka, koho ze současného kádru vyměnit. Bolts jsou dva miliony nad platovým stropem a podepsáno je jen 19 borců. Budou se stěhovat Alex Killorn s Tylerem Johnsonem? O tom zase příště.

Share on Google+