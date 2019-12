Nečas po přestřelce s Torontem: Šílený zápas, těžká prohra

Český útočník Martin Nečas se v letošní sezoně zabydlel v National Hockey League. Před vánoční přestávkou vyzvala jeho Carolina Toronto, v utkání na ledě Maple Leafs se mladému hokejistovi podařilo zaznamenat čtyři kanadské body.

Martine, dvakrát jste se trefil a k tomu si připsal i dvě asistence, čekal jste to?

Nečekal. Vždy přemýšlím spíše o těch dvou bodech, pro které do toho zápasu jdete. Ty jsme nezískali, bohužel jedeme před krátkou vánoční přestávkou domů s prohrou. Špatná první a třetí třetina.

Byl to zatím nejdivočejší zápas vaší kariéry?

Asi určitě. Bylo to nahoru, dolů. Prohrávali jsme 0:3, pak jsme to otočili na 5:3, 6:4 a nakonec prohrajeme 6:8. Těžká prohra, nic pro gólmany. Je jedno, jestli prohrajete 0:10 nebo 0:1, pořád ty dva body nemáme. Šílený zápas.

Přesto čtyři kanadské body z individuálního pohledu jsou slušný počin, navíc vaše trefy přišly vždy v důležitý čas...

Je to určitě hezké, vrátili se nám zranění hráči v čele s Erikem Haulou, se kterým nám to šlo na začátku sezony. Teď jsme tu souhru trochu obnovili a říkám, jsem za to rád. Důležité góly to byly, ale bohužel nám to nestačilo. Příště budu muset dát o nějaký ten gól více.

Jak povzbuzující může být osobní výkon proti Torontu?

Určitě vždycky těší zapsat nějaké body, třeba teď ty čtyři. Je to dobré na sebevědomí, jen škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.

Co zní na lavičce, když za tak krátkou dobu prohráváte 0:3?

Pravděpodobně jsme nebyli připraveni hrát. Dostali jsme jeden, nechali se vyloučit a inkasovali další dva. Byl to těžký začátek utkání. Vrátili jsme se ale do hry. Nevím, co se stalo v té třetí třetině.

Bylo to vlastně poslední klání před kratší pauzou...

Pokaždé chcete vyhrát poslední utkání před přestávkou. Je to těžké, ale musíme na to zapomenout a vyhrát utkání po Vánocích.

Vy jste si cestu do NHL musel vybojovat na farmě, jaké je nyní sklízet ovoce?

Je to super. Jsem rád, že tady mohu být, že mohu být součástí toho týmu a čím dál víc důležitý pro ten tým.

Co je na Carolině tak speciálního?

Budují se dobří fanoušci, chodí mnohem více lidí, než chodilo dříve. Letos máme dobrý tým a já doufám, že to bude pokračovat.

Jak se těšíte na nadcházející svátky?

Já se určitě těším. Rodinu už mám v Carolině. Čekají tam na mě, už jsem je viděl den před odletem do Toronta. Je hezké strávit dva, tři týdny s rodinou.

Blíží se také mistrovství světa juniorů, budete ho sledovat?

Určitě to budu sledovat. Někdy v tu dobu budeme mít trénink, jinak je to ideální. Závidím klukům, že mají šampionát v Česku a doufám, že tam udělají dobrý výsledek. Budu jim fandit.

