Návrat z jiného světa. Švéd Nordström je zpátky v Americe a srovnává

Krátce po březnovém přerušení soutěže zůstal v Americe. Po dvou týdnech se s přítelkyní rozhodli vrátit domů do Švédska. Žádné velké balení, s sebou vzali jen psa. Zhruba před deseti dny se Joakim Nordström objevil znovu v Bostonu a byl to trochu návrat z jiné planety.

Švédsko zvolilo k epidemii specifický přístup. Na radu hlavního virologa, který se později za doporučený postup omluvil, nic neomezovalo. Myjte si ruce a jinak budeme dělat, že se nic neděje. Osmadvacetiletý centr Bruins může zvolenou strategii dobře porovnat s přístupem v americkém Massachusetts, kde se lidé chovají mnohem odpovědněji.

„Jednou jsme byli ve Stockholmu na obědě a proti Bostonu to byl opravdu jiný svět,“ říká Nordström. „Tady chodíte stranou, a když někoho potkáte, udržujete odstup. Děláte maximum, abyste si udrželi aspoň ty dva metry. Ze situace u nás doma jsem frustrovaný, lidé si se sociálním odstupem vůbec nelámali hlavu. Snažili jsme se proto držet stranou měst, jak jen to šlo.“

Švédský útočník netvrdí, že jeho pohled musí být ten nejlepší. „Je to těžké. Nevím, co je správně,“ dodává opatrně. „Já osobně se nechci nakazit. Nestojím o virus, takže myslím, že opatření tady ve státech, v Bostonu, to jak vážně se lidí chovají, je nejlepší. Nicméně nedokážu to všechno zasadit do obchodních souvislostí, nevím, jaká je finanční stránka věci. Tady ale lidé projevují jeden druhému respekt a pandemie má lepší průběh.“

Amerika je samozřejmě velká země a průběh je různý stát od státu. Za aktuálním zhoršením a vysokými počty nakažených jsou především demonstrace, které souvisejí se smrtí Goerge Floyda. Nebýt jich, mohly být USA pomalu z nejhoršího venku. Malé Švédsko je po přepočtu na hlavu stran covid-19 jednou z nejvíc postižených zemí světa. Země, které epidemii úspěšně zvládly, k sobě proto Švédy nechtějí jako rizikové vpouštět.

Také Joakim Nordström prochází po návratu do USA karanténou. Testován byl už třikrát, pokaždé negativně. Pokud se nic nezmění, od pondělka bude moci začít se spoluhráči ve Warrior Ice Areně trénovat. V dohrání sezóny vidí šanci, jak vylepšit dojem, který letos kvůli zraněním a zdravotním potížím nezanechal nejlepší. Za normálních okolností by mu 30. června vypršela smlouva.

Čekání prý bylo náročné hlavně psychicky. „Od přerušení nebyl žádný termín. Nebyli jsme schopní říct, kdy budeme znovu hrát. Příští týden, za dva týdny? Psychicky vyčerpávající. Hraní jsem se nechtěl vzdát. Vzadu v hlavě jsem to pořád měl. Poslední měsíc jsme se dostávali blíž a blíž. Už bylo snazší si představit, že můžeme hrát o Stanley Cup.“

Přestože šly éterem zprávy, že někteří hráči už by se do práce radši nevraceli, Nordström mezi ně nepatřil. Obavy ale netají. „Trochu se bojím. Je to nový virus. Neznáme dlouhodobé dopady. Nicméně věřím našemu týmu, NHLPA, lize a všem lékařům, že budou obezřetní. Nikdo nevíme, co přinese budoucnost, vkládám svůj osud do rukou doktorů.“

Jako potenciálně volný hráč spíš vítá možnost ještě se letos předvést, ačkoli si uvědomuje, že život bez rodiny bude náročný. „Sám nemám děti, nedokážu posoudit co rodiče. Jsem si ale jistý, že liga a Hráčská asociace mají svůj plán. Když vstoupíte do takto připravené ‚bubliny‘, hostitelského města, bude těžké tam proniknout bez karantény,“ věří Nordström.

