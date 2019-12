Návrat kapitána? Williams se rozhoduje o své budoucnosti

Nečekaný konec Justina Williamse v NHL nemusí být trvalý. Osmatřicetiletý útočník, který si vzal roční volno, podle dostupných informací v posledních týdnech začal usilovně trénovat a rozhoduje se, zda se vrátí v příští sezoně do akce.

S informacemi o Williamsovi přišel na svém Twitteru Pierre LeBrun z TSN, který je potvrdil i v úterním vydání pořadu Insider Trading. „Justin v posledních třech až čtyřech týdnech na vlastní pěst trénuje, zatím se ale nerozhodl, jestli se vrátí,“ podotkl LeBrun.

„Mezi ním a Carolinou proběhly už nějaké rozhovory,“ upozornil dobře informovaný novinář stanice TSN. Právě Carolina by byla největším adeptem na služby zkušeného forvarda.

V uplynulé sezoně Williams sloužil v dresu Hurricanes v roli kapitána. Nastřílel 23 branek, získal celkem 53 kanadských bodů v základní části a výrazně pomohl Carolině k postupu až do finále Východní konference.

Během letní přestávky se ovšem rozhodl, že po 18 sezonách v NHL, během nichž odehrál 1244 zápasů v základní části a 155 utkání v play off, potřebuje trochu zvolnit a vydechnout. Byť formálně neukončil svou kariéru, vzal si roční pauzu s možností návratu.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu o svém comebacku rozhodně uvažuje, což nejlépe dokládá to, že poslední měsíc dře na bruslích a udržuje se v kondici. Autor 312 branek a 786 bodů v NHL by rozhodně byl zajímavou posilou pro více týmů. Prioritou by sice byla Carolina, jenže její našlapaný platový strop by mohl být při jednání s Williamsem menším problémem. A tak by do honby o Williamse mohly vstoupit i další celky.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+