Návrat do NHL? V ruském klubu věří, že se český bojovník rozhodne jinak

Kluby NHL mají letos zájem o řadu hráčů Kontinentální ligy. Jde především o ruské hokejisty, týmy slavné ligy ovšem zaujal i jeden český reprezentant. Dmitrij Jaškin prožil úžasnou sezonu, už někdy od prosince se mluvilo o tom, že by účastník dvou posledních mistrovství světa mohl po roce vyrazit zpátky za Atlantik.

Teď jsou tyhle spekulace ještě silnější, syn někdejšího vsetínského beka Alexeje Jaškina si v zemi svých rodičů udělal skvělé jméno. Bývalý hokejista pražské Slavie loni posílil Dynamo Moskva, v základní části KHL absolvoval 58 soutěžních utkání, zaznamenal 31 gól a 32 asistence. Během šesti duelů prvního kola Gagarinova poháru si pak připsal tři branky a stejný počet nahrávek – tedy v průměru bod na zápas.

Není divu, že je Jaškin pro NHL znovu poměrně horkou variantou. Ovšem v moskevském Dynamu doufají, že zarputilý bojovník s úžasným tahem na bránu a poslední dobou také mimořádnou produktivitou zůstane. „Určité šance máme. Myslím, že si všechno dobře rozmyslí a bude pokračovat," řekl pro R-Sport hlavní kouč týmu Vladimír Krikunov.

Odchod Jaškina by byl pro Dynamo velkou ztrátou. V týmu patrně setrvá někdejší sparťan Michal Čajkovský, slovenský bek jedná s vedením o prodloužení spolupráce a podle ruských médií je všechno na dobré cestě. V případě jeho kamaráda Jaškina zatím panují otazníky. „Chtěl bych zachovat náš první útok, kde s Dimou Jaškinem hrál Vadim Šipačov a Švéd Andre Petersson," naznačil Krikunov jasný záměr.

Jaškin přišel do Dynama loni v létě a uzavřel roční kontrakt. Koncem toho měsíce vyprší. Obě strany jednají o novém, nicméně ve hře může být i zájem z NHL. Český reprezentant se před rokem rozhodl pro velkou změnu. Ve Washingtonu, kam byl vyměněn ze St. Louis, nedostával tolik prostoru. Zvolil tedy KHL, aby znovu našel potřebnou radost z hokeje i maximální vytížení.

Povedlo se, účastník Světového poháru 2016 se mezi mantinely Kontinentální ligy prosadil mezi nejlepší. A zámořským týmům ukázal, že je pro NHL stále perspektivní. „Kdyby se v budoucnu naskytla možnost, jak se do Ameriky vrátit, zvážil bych ji. Ale na za každou cenu. Muselo by to dávat smysl," řekl Jaškin před loňským šampionátem na Slovensku.

Ve velké východní zemi se o jeho námluvách s NHL konkrétně nemluví. Tématem číslo jedna je, zda Jaškin setrvá v Dynamu. „K jeho budoucnosti teď těžko mohu říci něco podrobnějšího. Zvlášť když v souvislosti s pandemií nastal nečekaný vývoj a sezona v Severní Americe byla přerušena," uvedl pro R-Sport hráčův ruský agent Gleb Čisťakov.

Na ruské frontě se nadále diskutuje. „S Dynamem jednáme, to je hlavní, co mohu potvrdit. Klub dělá všechno možné, aby Dimu udržel. Za to mohu zástupce Dynama jenom pochválit," doplnil Čisťakov. Nic výraznějšího z toho ovšem nevyplývá. Jestli se český reprezentant skutečně v ruské metropoli upíše na další období, to zatím jasné není.

Share on Google+