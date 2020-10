Naskočí Byfield do NHL už příští sezonu? Kings potřebují jeho góly

Králům z Los Angeles svitla další naděje, že by se brzy mohlo začít blýskat na lepší časy. Při netradičně probíhajícím draftu vybrali z druhého místa talentovaného útočníka Quintona Byfielda, který by měl dlouhá léta patřit k základním stavebním kamenům mužstva. A není na co čekat, kanadský mladík možná zasáhne už do následující sezony NHL.

Unese Quinton Byfield v 18 letech případnou nováčkovskou tíhu a naplní všechna očekávání? Nebo dopadne podobně jako Jack Hughes, jenž premiérovou sezonu v dresu New Jersey neodehrál výkonnostně ani bodově podle představ? Sám mladík má jasno.

„Jsem přesvědčený, že už v příštím ročníku mohu udělat první kroky v NHL, ale na druhou stranu dobře vím, o jak velký skok v porovnání s Ontario Hockey League jde, bude to velká výzva,“ sdělil novinářům z nhl.com mladý borec, jenž naposledy nastupoval v OHL za celek Sudbury Wolves.

„Celé léto jsem pracoval na tom, abych byl na přechod do NHL připraven, věřím, že i díky tomu zvládnu vstup mezi dospělé profesionály lépe,“ dodal jedním dechem.

Pro toho, kdo zatím není v obraze, se sluší připomenout, že Byfield hraje na pozici centra, což na něj postupem času v Los Angeles bude vyvíjet velký tlak. Kings totiž nutně potřebují produktivní střední útočníky, a to při nejlepším hned. Aktuálně na tomto postu disponují mazákem Anžem Kopitarem a nadějnými mladíky Gabrielem Vilardim s Blakem Lizottem, k návratu na výsluní však potřebují mnohem víc.

Fyzicky je připravený

Los Angeles Kings dva roky po sobě neslízli smetanu v podobě účasti v play-off. Ba co hůř, potáceli se mezi nejhoršími týmy National Hockey League, až na výjimky s nimi soupeři neměli větší problémy. Navíc od roku 2014, kdy zvedli nad hlavy Stanley Cup, v play-off nevyhráli jedinou sérii.

Může právě Byfield výrazně přispět k tomu, aby Kaliforňané už v sezoně 2020/2021 znovu nakoukli do vyřazovacích bojů? Důvěru v něj vkládá také vedení organizace.

„Po fyzické stránce je Quinton podle mě na vstup do NHL připraven. Se svou výškou (Byfield měří 194 centimetrů, pozn. autora) a herními schopnostmi by to měl zvládnout,“ nepochyboval generální manažer Los Angeles Rob Blake. „Když hokejistu takových kvalit draftujete vysoko, vždycky na něj pohlížíte stylem, že chcete vidět, zda hned může hrát NHL,“ pokračoval.

S Byfieldem by mohly přijít góly

Kromě draftování Quintona Byfielda přivedli Králové v uplynulých týdnech ještě jedno zajímavé jméno – na začátku října z Chicaga přispěchal na pomoc finský obránce Olli Määttä, šikula a vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem. Manažer Blake si od něj slibuje, že zaplní díru na místě levého obránce, kde Kings cítili slabinu.

Mančaft ze Staples Center ale počítal také ztráty. Pryč je útočník Trevor Lewis i obránci Ben Hutton, Joakim Ryan a Paul LaDue. Už dříve do Vancouveru odešel střelec Tyler Toffoli (nyní Montreal) a s ním spousta potenciálních gólů v síti soupeře.

Přitom přesně ty Kings potřebují jako sůl. Schopnost pravidelně skórovat byla jejich jednoznačně největší slabinou předchozích let, například v uplynulé základní části vstřelil méně branek pouze Detroit.

Pokud Quinton Byfield zasáhne do následujícího ročníku NHL, bude i na něm, aby zlepšil střeleckou úspěšnost Králů. Naposledy v OHL nasázel 32 gólů a posbíral 82 kanadských bodů.

