Námluvy v plném proudu. Ovečkina a spol. má vést Babcock, Laviolette nebo Gallant

Dva vyhráli Stanley Cup, třetí zase získal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL. Horcí kandidáti na post nového trenéra Washingtonu jednoduše nejsou žádná ořezávátka s stojí za nimi pronikavé úspěchy. Caps už se všemi jednali, pohovory proběhly v srpnu a září. Konečný verdikt je prý blízko. O koho že generální manažer Brian MacLellan stojí? Rád by do hlavního města USA přivedl jednoho z trojlístku Mike Babcock, Peter Laviolette a Gerard Gallant.

Stojí před luxusní, byť nelehkou volbou.

Na rozdíl od roku 2018 má MacLellan na výběr z řady špičkových koučů. Zároveň se zařekl, že k Alexi Ovečkinovi a jeho skvadře nepřivede žádného zelenáče. Prahne po protřelém borci, za něhož mluví dlouhodobé výsledky.

Jednoduše už nechce opakovat stejnou chybu, jako když vložil důvěru do Todda Reirdena. V kabině velmi oblíbeného, leč NHL nepolíbeného trenéra. Když se lámal chleba, nedokázal Reirden z mnoha hráčů vyždímat maximum.

Není šokující, že z celé řady potenciálních adeptů MacLellan upřednostňuje Laviolettea, Galanta a Babcocka. Na trhu sice jsou i další zajímavá jména, jenže už když se začalo spekulovat o tom, kdo povede Caps, tato tři padala nejčastěji.

"Mé zdroje potvrzují, že MacLellan jednal s Gallantem, Laviolettem a ano, i s Babcockem. Myslím si, že chce najmout právě jednoho z těchto zkušených koučů a že konečné rozhodnutí padne během následujících pár týdnů," míní respektovaný novinář Pierre Lebrun z TSN.

Co znamená ono "ano" před vyřčením Babcockova jména? Stačí si vybavit jeho konec v Torontu. Babcock byl po bídném vstupu do sezony 2019/2020 vyhozen, načež se provalily nelichotivé informace. Na metody svérázného trenéra tehdy zavzpomínal hvězdný útočník Mitch Marner.

Je jasné, že pokud by si MacLellan zvolil za Reirdenova nástupce Babcocka, byl by Washington pod drobnohledem. Zaprvé kvůli výsledkům, zadruhé kvůli chování dvojnásobného vítěze olympijských her i šampiona NHL z roku 2008.

Proslulý je svým tvrdým přístupem k hráčům také Laviolette. Ten zůstává bez práce po svém konci v Nashvillu. Před 14 let křepčil se Staley Cupem a trofej Jacka Adamse mu v nejtěsnějším hlasování v dějinách unikla jen o jediný bod.

Gallant má odlišnou pověst. Neříká se o něm, že je nesmlouvavý ras. K hráčům přistupuje přátelštěji. Jak sám ale přiznává, umí přitvrdit, když je potřeba.

O tom, že jeho recept funguje, se mohli Capitals přesvědčit sami. Vždyť to byl právě Gallant, kdo dovedl v roce 2018 až do finále nováčka z Vegas. Zlatí rytíři tehdy Ovečkina a spol. tuze potrápili. Gallantovi jeho um v téže sezoně vynesl Adamsovu cenu.

Bude o další usilovat na druhé straně barikády?

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+