Na začátku jsem dlouhou pauzu cítil, usmíval se Fleury. Vegas otočilo nepříznivé skóre

Série Vegas proti Vancouveru opravdu baví. Už potřetí za čtyři zápasy vstřelil jeden z týmů pět branek, podruhé to byli hráči Golden Knights. To v kombinaci s vítězstvím 3:0 z předchozího duelu znamená, že svěřenci Petera DeBoera půjdou do pátého utkání s vedením 3:1. K poslední výhře 5:3 přispěl i do branky se navrátivší Marc-André Fleury.

Jeho start se dal čekat, pro oba týmy to byl druhý zápas ve dvou dnech. A i když Canucks nasadili do branky opět Jacoba Markströma, Rytíři nechali Robina Lehnera odpočinout a dali tentokrát přednost Fleurymu.

Pro kanadského brankáře to byl první start od 15. srpna, kdy se představil ve třetím utkání série proti Chicagu (výhra 2:1). Od té doby byl pouze náhradníkem na střídačce, na což v dnes již smazaném tweetu upozornil jeho agent Allan Walsh. Více o kauze jsme psali v tomto článku.

Pětatřicetiletý gólman se i nyní mohl radovat z vítězství, svého třetího ve třech zápasech, do kterých se od návratu do hry objevil. Z 31 střel Canucks inkasoval tři, což mu sice příliš dobrou úspěšnost zákroků nedává, v zápase však zastavil několik velkých šancí.

Jako příklad uveďme šanci švédského talenta Eliase Petterssona, jenž mohl za stavu 2:2 poslat svůj tým do vedení. Proti byl ale Fleury.

Vancouver se sice zásluhou Tylera Toffoliho třetí branky v utkání nakonec dočkal, od té doby se už ale prosazovali jenom Rytíři. Ve třetí třetině postupně skórovali Nate Schmidt, Max Pacioretty a William Karlsson, 11 úspěšnými zákroky obrat na 5:3 podpořil Fleury.

„Je tak důležitou součástí našeho týmu a výkon, který kluci prokázali ve třetí třetině, ukázal, že na něj myslí. Věděl jsem, že kvůli němu budou makat,“ chválil své svěřence za podporu Fleurymu trenér DeBoer.

„Na začátku zápasu jsem cítil, že jsem měl dvoutýdenní pauzu,“ usmíval se kanadský brankář. „Pak jsem se ale začal cítit lépe a ve třetí třetině mi pomohli spoluhráči.“ Díky 81. výhře v bojích o Stanley Cup se Fleury osamostatnil na šestém místě historických tabulek.

Sedm bodů v posledních pěti utkáních má na kontě Max Pacioretty, jenž dal v utkání dvě branky a na jednu nahrál. „Jeho góly se mi líbily a dnes hrál jako opravdový power-forvard,“ řekl DeBoer na adresu hráče, který má mimochodem stejného agenta jako Fleury.

Golden Knights opět prokázali, že když dají v utkání play-off první gól, neprohrávají. V letošních vyřazovacích bojích (včetně skupiny o umístění) otevřeli skóre už poosmé a poosmé vyhráli. Daří se jim také ve třetích třetinách – své soupeře přestříleli poměrem 17:5.

Do pátého zápasu, který je na programu 2. září brzy ráno SEČ, jdou hokejisté Vegas s jasným cílem – zvítězit a zajistit si postup do finále Západní konference. Podaří se jim to?

