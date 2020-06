Na účast hráčů NHL v Pekingu 2022 to nevypadá. Ale jasno ještě není, tvrdí Fasel

NHL aktuálně řeší dohrání sezony a play off, otázky startu hokejistů zámořské soutěže na olympijských hrách 2022 jsou u ledu. Při jednáních zástupců ligy a hráčské asociace se prý o tématu vůbec nemluví, což by znamenalo, že turnaj v Pekingu bude znovu bez největších hvězd světového hokeje.

Představitelé NHL a hráčské organizace NHLPA pracují na nové podobě kolektivní smlouvy, obě strany mají mimo jiné potvrdit kalendář na další období. Jak uvedl uznávaný žurnalista Bob McKenzie z TSN, při rozhovorech se téma účasti NHL v Pekingu neprobírá.

Na start Alexandera Ovečkina, Davida Pastrňáka, Sidneyho Crosbyho a dalších osobností pod pěti kruhy to zatím nevypadá, šance jsou podle všeho velmi malé. Uvědomuje si to i René Fasel, prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF). „Ale jasno ještě není," uvedl v rozhovoru pro ruský deník Sport-Express.

Podle jeho slov je stále dostatek prostoru k jednáním. „To, co se někdy objeví v médiích, není oficiálním vyjádřením. Bob McKenzie je náš dobrý přítel – a samozřejmě velmi informovaná osoba," připustil Fasel.

Světový hokej se musí připravovat na to, že turnaj v Pekingu bude podobný tomu v Koreji 2018. „Nepřítomnost hráčů NHL na olympiádě by byla pro fanoušky i samotný hokej špatnou zprávou. Ale v Pchjongčchangu to vypadalo stejně a turnaj byl úspěšný," připomněl.

Prezident IIHF už dřív zmínil, že roli hraje aktuální politická situace. „Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou zdaleka nejsou nejlepší. Koronavirus přišel z Číny. Je možné, že to má vliv na NHL, majitele klubů i na samotné hráče. Není pro mě překvapením, že při jednáních není start na olympiádě zahrnut do kolektivní smlouvy."

Fasel nicméně věří, že se vývoj může otočit příznivým směrem. „Stále máme dost času, není důvod dát odpověď už zítra. Pořád je prostor, aby NHL přemýšlela o Pekingu 2022. Krajním termínem pro rozhodnutí může být jaro nebo dokonce léto příštího roku," doplnil.

Jestliže zůstane pozice NHL a hráčské asociace neměnná, IIHF to musí přijmout jako fakt. „Pokud nepřijedou, co můžeme dělat?" reagoval Fasel. „Doufám, že do konce tohoto roku dostaneme nějakou konkrétnější odpověď," uzavřel.

