Myers o Vancouveru: Jsme blízko tomu, abychom se stali vítězným týmem

Pár let zpátky patřili k nejlepším týmům v lize, poslední roky Vancouver prochází přestavbou. A zdá se, že úspěšně: mladý tým se v letošním ročníku zase o něco zlepšil a před přerušením sezony bojoval o postup do play off. Obránce Tyler Myers si je jistý, že se Canucks brzy znovu zařadí mezi uchazeče o Stanley Cup.

V minulých letech to nebylo ono, budoucnost kanadského celku ale vypadá poměrně světle. Vancouver se spoléhá na mladé hvězdy v čele s Eliasem Petterssonem, Brockem Boeserem nebo Quinnem Hughesem.

Tým ostatně svůj potenciál ukazoval už letos. Nucks se dlouhou dobu drželi v blízkosti postupové osmičky, mužstvo má momentálně stejně bodů jako Nashville Predators, kteří drží druhou divokou kartu Západní konference.

Obranu v létě posílil zkušený zadák Tyler Myers, který s klubem podepsal pětiletou smlouvu na celkem 30 milionů dolarů. Třicetiletý rodák z Houstonu předtím působil ve Winnipegu, a právě ke svému bývalému týmu přirovnal současný Vancouver.

Jets v roce 2018 došli až do finále Západní konference, kde v pěti zápasech padli s Las Vegas Golden Knights. „Ve Winnipegu bylo pevné jádro, když jsme se dostali k tomuhle bodu. Nemuseli jsme hodně kluků přesouvat ze sestavy a zpátky. Moje zkušenost po prvním roce ve Vancouveru je hodně podobná. Jsme blízko bodu, kdy se staneme vítězným týmem,“ řekl pro oficiální web NHL Myers.

„Je to jen otázka zkušeností a získání pocitu, co je zapotřebí k vítězství. Tyhle zkušenosti získáte v play off,“ pokračoval obránce, kterého v roce 2008 v prvním kole draftovalo Buffalo. „Náš tým se mi moc líbí. Líbí se mi směr, kterým míříme. Myslím, že máme opravdu dobré mladé jádro.“

Obrovitý obránce se v novém působišti zaklimatizoval skvěle, a kromě defenzivních úkolů přidal do tabulky produktivity 21 bodů za šest branek a patnáct asistencí.

„Myslím, že všichni v šatně se vidíme jako play off tým. Nemůžete říct, co by se stalo v posledních třinácti utkáních. Ale opravdu se mi líbil náš letošní pokrok,“ dodal Myers.

