Montreal znovu odvrací mečbol proti Flyers. Rozloučí se loňský šampion?

První kolo National Hockey League se blíží do finiše a už na konci nadcházející noci mohou být všechny postupové vstupenky rozdány. Dočkáme se v nějaké sérii sedmého utkání, nebo opustí své bubliny dva týmy?

01:00 Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers

Stav série 2-3

Montreal ještě kufry nebalí.

Ačkoliv se považuje letošní play-off za jedno z těch nevyzpytatelných, vstupovali hokejisté Canadiens do série proti Philadelphii v roli outsidera. Nikdo nečekal jejich postup před Pens, málokdo očekával, že zvládnou další překvapení.

Jenže ještě není čas Habs odepisovat. Svěřenci Kirka Mullera, jenž dočasně nahradil na pozici hlavního trenéra Clauda Juliena, už jednou dokázal se svými svěřenci odvrátit vyřazení.

Do posledního klání šel kanadský celek za stavu 1:3 na zápasy, navíc po dvou utkáních, v nichž fantom mezi třemi tyčemi Flyers Carter Hart nepovolil svému soupeři ani jednu branku. Přesto se parta kolem kapitána Shea Webera oklepala a pátý duel ovládla 5:3.

Následující střetnutí se však nebude týkat Brendana Gallaghera, který musel se zlomenou čelistí na operaci. Na straně Philadelphie pak nenaskočí Matt Niskanen, americký zadák si odpykává jednozápasovou stopku právě za faul na Gallaghera.

03:45 Vancouver Canucks – St. Louis Blues

Stav série 2-3

Obhájce nejcennější trofeje krůček od vyřazení.

Bluesmanům se letos po restartu nedařilo. Ve skupině o umístění nezvládli vyhrát ani jedno klání, úvodní dvě střetnutí s Canucks rovněž vyzněla lépe pro soupeře.

Přesto se loňský šampion zvednul, po dvou dalších zápasech srovnal s Kosatkami krok a vyhlížel možnost dostat se v sérii do vedení a vybojovat si mečbol. Nicméně to se nepodařilo, teď Blues stojí kousek od vyřazení.

Vancouveru vystřelil třetí bod v sérii Tyler Motte, vítězná trefa padla v čase 38:17. Černý kůň aktuálního ročníku si tak dělá zálusk na dalšího soka.

St. Louis nehraje do karet ani stav marodky. Carl Gunnarsson nenastoupil do pátého utkání a jeho status před možná poslední bitvou sezony je neznámý. Trenér Berube pak novinářům sdělil, že si nemyslí, že bude moci do sestavy zařadit Alexandera Steena.

