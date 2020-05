Montreal podepsal nadějného centra. Prosadí se do sestavy Canadiens už příští rok?

Pro tento moment dlouhé roky tvrdě dřel, teď se mu jeho sen splnil. Útočník Cameron Hillis v úterý podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s organizací Montreal Canadiens.

Devatenáctiletý hokejista před rokem kvůli zdravotním problémům odehrál pouhých 33 utkání. Nejprve chyběl sedm týdnů kvůli zranění kolene, následně si dvakrát zlomil klíční kost. Docela smůla, pokud jste byl zrovna draftován do NHL a máte tým přesvědčovat o svých schopnostech.

V uplynulé sezoně ale Hillis svůj potenciál potvrdil. Jako kapitán juniorského týmu Guelph Storm odehrál 62 utkání, v nichž vstřelil 24 branek a přidal 59 asistencí. V rámci produktivity OHL skončil na třináctém místě.

Možná i díky tomu má nyní v kapse smlouvu se slavným klubem. „Je to úleva. Pracoval jsem pro to celý život, je to výjimečný pocit,“ řekl Hillis pro webové stránky Canadiens. „Neexistuje žádný jiný tým, kde bych chtěl být. Jsem prostě vděčný, že mi dali příležitost.“

Překonat zranění není jednoduché. Mladý útočník se v době, kdy nemohl na led, začetl do autobiografie slavného amerického quarterbacka Drewa Breese, jemuž zranění v roce 2006 málem ukončilo kariéru. O čtyři roky později ale s New Orleans Saints vyhrál Super Bowl.

„Jeho zranění ramene byla podobná těm mým,“ pravil Hillis pro web The Athletic. „Navíc je to jeden z mých oblíbených sportovců. Vrátil se a ze špatné situace udělal dobrou. Je to někdo, ke komu jsem vzhlížel.“

Hillis po návratu k týmu sršel odhodlaností, i proto ho trenér George Burnett jmenoval kapitánem. Rodák z Oshawy však zpočátku dostal velkými očekáváními sám sebe pod tlak. Po rozhovorech s Burnettem se ale jeho výkony začaly zvedat.

„Teď je pro mě nejdůležitější věcí zesílit, abych mohl hrát se staršími hráči na úrovni NHL. Síla bude priorita číslo jedna. Bavili jsme se o tom se silovými kouči, vědí, co potřebuju zlepšit. V příštích letech se budu soustředit hlavně na to,“ zmínil Hillis.

Hillise by mohl inspirovat bývalý spoluhráč Nick Suzuki, který v ročníku 2018/19 udivoval celou OHL a letos odehrál povedenou nováčkovskou sezonu v nejlepší hokejové lize na světe. Podaří se mu jít v jeho stopách?

