Mohou Golden Knights dostat ještě gól? Fleury se bude střídat s Lehnerem

Pravděpodobně nejpřekvapivější výměna dnešního dne. Chicago se rozhodlo pustit jednoho ze svých brankářů a Robina Lehnera vyměnilo do Vegas. Mohou se nyní Golden Knights pyšnit nejlepší brankářskou dvojicí v NHL?

O odchodu jednoho z brankářů hájící svatyni Chicaga se mluvilo hodně nahlas. Nikoho by ale nenapadlo, že Lehner nakonec skončí ve Vegas a bude se o brankoviště dělit s Marc-André Fleurym. Doposud jednoznačnou jedničkou a miláčkem fanoušků Golden Knights.

Švédský brankář přišel do města přezdívaného "Windy City" v létě, kdy se trochu překvapivě nedohodl na nové smlouvě s Islanders a zamířil si to do nového působiště, ve kterém podepsal jednoletou smlouvu za pět milionů dolarů.

Výkony Lehnera oproti minulému ročníku šly lehce dolů, nicméně stále se držel na solidních číslech, alespoň co se úspěšnosti zákroků týče a většina odborníků si myslela, že to bude právě on, na koho Blackhawks vsadí a o dům dál se bude stěhovat spíše Corey Crawford, který již není takovým brankářem, jakým byl v největší slávě Blackhawks během posledních vítězných tažení.

I sám Lehner si podle všeho přál v Chicagu zůstat a navrhl klubu, že by byl schopný podepsat tříletou smlouvu za rozumné peníze, jelikož si zamiloval jak město, tak i spoluhráče. Nakonec se však vedení Blackhawks rozhodlo, že vyrazí jiným směrem.

Lehnera během uzávěrky přestupů vyměnilo do Vegas a jako protihodnotu získalo volbu ve druhém kole draftu, Malcolma Subbana a nadějného prospekta Slavu Demina. Uvidíme, kdo nakonec bude vítěz této výměny. Chicago se dost možná připravilo o výbornou jedničku na následující roky.

