Minnesota Wild a shrnutí sezony 2019-20: Nevyrovnaný ročník přináší další otázky

Minnesota zažívala v předchozích sezonách herní i výsledkový sešup, který rezultoval až v loňské poslední místo v Centrální divizi. I proto se do Wild nevkládala před začátkem ročníku taková očekávání. Divočáci se ale po horším startu zmátořili a před nucenou pauzou je dělil pouhý bod od play off.

Sedm zápasů, jediné vítězství. Úvodní sekvenci letošní sezony si hokejisté Minnesoty určitě pochvalovat nemohli. A o moc lépe to nešlo ani v dalších týdnech. Na začátku prosince sice přišla pětizápasová série výher, ale pak se výsledky opět vrátily do starých kolejí – vítězství se pravidelně střídala s porážkami.

Na pomyslné dno narazili Wild v půlce ledna, kdy proti Pittsburghu prohráli počtvrté v řadě. V zápase nastoupili pouze s pěti beky, protože trenér Bruce Boudreau špatně vyplnil sestavu. Právě na pozici kouče žádali mnozí fanoušci výměnu – chtěli, aby se něco změnilo. Nový generální manažer Bill Guerin ale ještě měl trpělivost.

Management Minnesoty si ovšem byl vědom toho, že budou muset nastat změny v sestavě. Nevypadalo to, že Divočáci by mohli pomýšlet na vyřazovací boje. Větší smysl tak dávalo se pokusit vyměnit některé žádané hokejisty a získat prospekty a volby do draftu.

Výměna trenéra přišla v nečekanou chvíli

Nejžádanějším hokejistou Wild byl už několik měsíců Jason Zucker, kterého se v létě, neúspěšně, snažil vyměnit bývalý manažer Paul Fenton. Až Guerinovi se to ovšem, 11. února, podařilo. Opora týmu odešla do Pittsburghu, Wild na oplátku získali Alexe Galchenyuka, prospekta Calena Addisona a výběr v prvním kole draftu 2020 nebo 2021.

V době výměny se přitom Wild začali zvedat. Bylo to však právě během lepší výsledkové série, kdy se vedení klubu rozhodlo ke kroku, po němž někteří příznivci volali už v předchozích měsících. 14. února byl ze své funkce odvolán trenér Bruce Boudreau, který skončil v St. Paul po čtyřech letech. Dočasně ho nahradil asistent Dean Evason.

Nový lodivod přebíral tým, který v předchozích jedenácti zápasech sedmkrát vyhrál a osmkrát bodoval. Od té doby do začátku března odehráli Wild dvanáct utkání – zvítězili osmkrát. Před přestávkou se tak se 77 body nacházeli na šestém místě v Centrální divizi a desátém v Západní konferenci. Na osmý Vancouver ztráceli pouhý bod, ale případný boj by neměli jednoduchý – o postupové fleky má zájem celá řada týmů.

Rozjetý Švýcar i brankář

Co stálo za herním a výsledkovým vzestupem Wild?

Není pochyb o tom, že změna v herním systému. Od půlky ledna, kdy se jim znovu začalo dařit, se Divočáci výrazně zlepšili v analytických statistikách. Při hře 5 na 5 inkasovali třetí nejnižší počet střel z prostoru slotu (před brankou a mezikruží) a s 54,27 % poměrem byli čtvrtí nejlepší. Zároveň měli druhou nejlepší přesilovku v lize (28,4 %).

Z individuálního hlediska se pak začalo dařit především dvěma hráčům. Zaprvé Alexu Stalockovi, který v roli jedničky vystřídal Devana Dubnyka. Pravidelně chytal také zhruba od poloviny ledna, z patnácti utkání dotáhl deset do vítězného konce a chytil 92,1 % střel, kterým čelil (třetí nejlepší výsledek v NHL).

Zadruhé se Wild od ledna mohli spolehnout na formu Kevina Fialy. Švýcarský útočník přišel do týmu v loňském ročníku z Nashvillu za Mikaela Granlunda a v poslední době ukázal, jaký má v sobě potenciál. V posledních osmnácti zápasech do přerušení soutěže skóroval ve dvanácti z nich a celkem zaznamenal 26 bodů (14+12).

Co do budoucna?

Pokud se přerušená sezona ještě obnoví, bude zajímavé sledovat, co s Minnesotou dlouhá přestávka udělá. Udrží Stalock s Fialou formu? A nebylo by pro klub lepší závěr případně odpískat a soustředit se na draft?

I kdybychom se už závěru základní části ani play off nedočkali, bude generální manažer Bill Guerin stát před složitou volbou. Začít pořádně s přestavbou a vybudovat nový a mladší tým okolo Kirila Kaprizova, kterému končí na konci dubna smlouva v KHL a s nímž budou chtít Wild konečně podepsat smlouvu, nebo tým vhodně doplnit a zaútočit znovu na play off? A co končící smlouvy kapitána Mikka Koivua a útočníka Alexe Galchenyuka?

Minnesotu rozhodně nebudou čekat v létě jednoduchá rozhodnutí.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 35-27-7, 77 bodů

Postavení v tabulce: 10. místo v Západní konferenci

Vstřelené branky: 218 ... 14. místo ... (3.16 na zápas)

Obdržené branky: 217 ... 22. místo ... (3.14 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Kevin Fiala (LK)... 54 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Zach Parise (LK) ... 25 gólů

Nejvíc výher: Alex Stalock (G) ... 20 výher

Nejlepší úspěšnost: Alex Stalock (G) ... %ús 91.0

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Za tým letos nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

