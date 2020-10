Miluju Domiho charakter, může nám hodně pomoct, hlásí Tortorella

John Tortorella je hokejový fanatik a hlavně díky němu hrají jeho Blue Jackets v play-off tak kvalitně. A co by to bylo za volno, kdyby dvaašedesátiletý kouč nepřemýšlel o nadcházející sezóně. Od konce vyřazovacích bojů přemýšlí nad sestavou pro příští sezónu.

„Ještě před pár týdny jsem počítal na centru s Alexandrem Texierem,“ započal rozhovor z Aaronem Portzlinem z The Athletic. „Teď je na mém papíře ale na křídle, jelikož jsme na trhu výrazně posílili střed hřiště. Stále si myslím, že je Alex do budoucna spíše centr, ale nyní si můžeme dovolit ho nechat hrát na kraji.

Tři největší příchody se zrodily v posledních dnech. Do očí bila výměna Joshe Andersona za Maxe Domiho do Montrealu, kdy Domi obratem podepsal novou dvouletou smlouvu. Následovala akvizice v podobě finského centra Mikka Koiva, u nějž se předpokládá, že bude hrát uprostřed třetí útočné řady. Za zmínku také stojí podpis Mikhaila Grigorenka z CSKA Moskva.

Právě od Maxe Domiho si slibuje hodně a podle slov Tortorelly by mohl změnit celou hru týmu. „Loni jsme se strašně nadřeli na vstřelení branky. To bohužel všichni víme. Hráči ale nesmírně tvrdě pracovali a bylo to znát. Byli jsme jedni z nejlepších v lize v napadání a vytváření si brankových příležitostí.“

„Nebudu přehánět a zbytečně predikovat, ale udělali jsme velký krok dopředu. Příchod Maxe Domiho do prvních dvou lajn a do přesilovkové formace nám může hodně pomoct.“

Změní se také atmosféra směrem k brankovišti. Složení sice zůstává stejné, ovšem Korpisalo a Merzlikins již nyní nejsou neověření brankáři, dokáží chytat skvěle a navzájem se motivovat. Tým sice nemá jasnou jedničku, ovšem slabina v gólmanech v Columbusu rozhodně netkví.

„Věříme našim brankářů. Máme skvělé obránce. Jak obránci, tak útočníci vědí, jak hrát zodpovědně dozadu. Pokud se zlepšíme v útoku, můžeme něco dokázat.“

Jak řekl sám trenér, ofenziva byla největším problémem organizace z Ohia. S počtem 2,57 vstřelených branek na zápas obsadila v rámci celé ligy až 27. místo. Oproti 3,12 gólům ze sezóny předešlé a 12. pozici tak značný propad.

„Miluju jeho charakter,“ nešetřil slovy Tortorella na konto Maxe Domiho. „Ukazuje svou osobnost na ledě, velmi se těším na spolupráci s ním. Bavil jsem se s pár hráči, kteří ho znají, a nemohli si jeho příchod vynachválit. Do týmu vítáme ofenzivní dynamo, doufám, že z útoku udělá naši největší zbraň.“

Trenér Blue Jackets poodkryl složení formací Columbusu pro start nové sezóny. Pokud se nic nezmění a generální manažer Jarmo Kekäläinen nepřivede z trhu dalšího hráče, měl by Domi nastoupit na centru druhého útoku s Camem Atkinsonem a jedním z dvojice Nick Foligno – Gustav Nyquist. Jeden z ní spadne do třetí formace k Mikku Koivuovi a Boonu Jennerovi. Elitní útok bude ve složení Alexandre Texier – Pierre-Luc Dubois – Oliver Bjorkstrand.

