Milionář z Tampere. Barkov koupil podíl v klubu, který ho vychoval

S Finskem získal stříbro na mistrovství světa, stejně jako bronzovou olympijskou medaili. Dostal se na Utkání hvězd, ovládl hlasování o druhou nejstarší individuální trofej v historii NHL. Aleksander Barkov má za sebou ve svých 24 letech slušnou řádku úspěchů. Podepsat se pod ně hrdě mohou trenéři finského klubu Tappara Tampere.

Právě v jeho kabině obul možná nejméně doceněný hráč současné NHL své první brusle. Byly mu tehdy čtyři roky a zářnou kariéru měl daleko před sebou.

Od toho jedinečného momentu už uplynuly dlouhé dvě dekády. A 115. nejlépe placený hráč soutěže se rozhodl vrazit své těžce vydělané peníze zpátky tam, kde mu poprvé vysvětlili, co to znamená icing nebo jaký pohyb je třeba provést hokejkou, aby ta černá věc jménem puk letěla do sítě. Barkov se stal třetím investorem mužstva ze západní části země tisíce jezer.

„Je to pro mě obrovský krok a také velká pocta. Stávám se vlastníkem klubu, v němž jsem vyrůstal,” přiznal finský šikula stránce ESPN. „Samozřejmě, že pokud chce někdo získat tým z NHL, musí mít mnohem více peněz než já. I tak je to pro mě nová zkušenost, budu se učit každým dnem.”

Náctiletý uragán

Poslední držitel Lady Byng Trophy novinářům neprozradil, jakou částku musel v Tappaře vysázet na stůl. Tampere se nicméně jeho přítomnost vyplácela už v době, kdy jako nezkušený teenager nastupoval v elitní finské lize.

„První šanci jsem dostal v 16 letech. Trenér Risto Dufva mi nabídnul debut v SM-Liize,” popisuje Barkov ve svém blogu. „Snažil jsem se z té příležitosti vytřískat co nejvíc a zajistit si tak stálé místo v sestavě.”

Povedlo se. Úvodní sezonu zakončil s 16 body v 32 zápasech. Slušné, že? Jenže to pravé představení, při kterém hokejový svět plesal vestoje, Barkov sehrál až v další sezoně.

Za Tapparu nasázel v 53 utkáních úchvatných 48 bodů včetně 21 gólových tref. Do své nabité sbírky přidal ocenění pro nejlepšího mladého sportovce Finska. Své vrstevníky předehnal ne o parník, ale možná o všechny lodě kotvící ve finských přístavech. A když scouti Floridy viděli Barkovovy úžasné výkony na juniorském šampionátu, podtrhli jeho jméno červenou propiskou.

Vstát z postele a ukrást pohár

Na draftu 2013 vyšplhal hokejista s ruskými kořeny na druhou pozici a stal se nejvýše zvoleným Finem v dějinách NHL. Odsunul tak do ústraní velikány Teemu Selänneho, Olliho Jokinena, Mikka Koiva a další své velké vzory. Až o tři roky později jeho počin vyrovnal Patrik Laine.

V uplynulé základní části Barkov tradičně vykonával úlohu stěžejního pilíře sestavy Panthers. Coby kapitán zaznamenal v 66 zápasech 62 bodů. To mu stačilo na druhé místo klubové produktivity. Florida se navíc díky rozšíření play off vměstnala mezi postupující týmy. V kvalifikačním kole potká New York Islanders.

„Nepůjdu do toho s tím, že se prostě zvednu z postele, odehraju pár zápasů, absolvuju několik tréninků a zkusím vyhrát Stanley Cup. Já pro tyhle momenty žiju, stejně jako celý tým,” říká odhodlaně Barkov, který byl jedním z prvních hráčů Cats, co využili individuální přípravu na ledě. „Chceme vyhrát a uděláme vše, co bude potřeba,” slibuje fanouškům.

Share on Google+