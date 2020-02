Michal Kempný je stálicí obrany Capitals. Jaký je podle něj Ovečkin?

Je to zhruba jedenáct měsíců, co se obránce Washingtonu Capitals ošklivě zranil. Do zápasového rytmu se Michal Kempný vrátil až 18. října 2019, v týmu je s 14 kladnými body třetím nejlepším hráčem v hodnocení účasti na ledě.

„Sezonu si užívám jako každou. Odlišná je ale v tom, že jsem se vracel po vleklém zranění. Moc si vážím toho, že noha víceméně drží a zatím vše probírá tak, jak má. Týmu se celkem daří, máme kvalitní mužstvo a jako každou sezonu chceme hrát o nejvyšší příčky. Zatím je všechno dobré… ,“ je rád devětadvacetiletý rodák z Hodonína.

Jak vám pomohla organizace Capitals vrátit se po ošklivé patálii?

„Capitals stáli při mně od prvního momentu. Hned mi řekli, že dostanu tolik času, kolik budu potřebovat. To se stalo. Na začátku jsme byli opatrní, nechtěli jsme nic uspěchat, aby se nestal nějaký průšvih… Zaplaťpánbůh naši lidé, které jsem měl kolem sebe, denně odváděli skvělou práci, pomáhali my.“

Už se cítíte zcela v pohodě?

„Budou ještě těžké dny, okolo Vánoc jsem byl docela unavený, neboť jsem za sebou z důvodu rekonvalescence neměl letní přípravu. Každý hokejista to má tak, že jde pomalinku vzestupně nahoru, aby byl co nejlépe připraven do tréninkového kempu. Já přiletěl do Washingtonu a šel jsem rovnou… Musel jsem do sebe potřebný objem dostat co nejrychleji, abych byl co nejdříve zpět.“

Dávali jste si pozor?

„Museli jsme samozřejmě hlídat, abychom nešli do rizika a noha vydržela. Musím říci, že ji po více než deseti měsících stále cítím. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit, obnášelo to hlavně ze začátku každodenní protahování, masáže a starání se o ni. Když mám nyní těžký zápas, v němž toho mám moc, tak nohu stále cítím. Zkrátka to tak bude, zvykl jsem si a jsem rád, že mohu hrát lední hokej dál.“

Jak je důležitý servis, který se vám v Capitals dostává?

„Mám smlouvu do roku 2022, moc si vážím podpory, a jak za mnou celá organizace včetně kluků z týmu stáli a stojí. Ani se neptejte, co jsem cítil v prvním utkání po svém návratu. Byl jsem v euforii a moc jsem si to užíval.“

V Americe obecně je vzájemný respekt mezi lidmi silnější…

„Naši fyzioterapeuti a doktoři věděli, že jsem prodělal vážné zranění, které v hokeji není příliš vídané. Měl jsem celý hamstring pryč… Tohle nebyla legrace, všichni to věděli, maximálně mě podporovali a pomáhali mi, abych se vrátil na level z minulé sezony. Spousta práce je za mnou, zároveň ale také přede mnou. Chci být na play off připraven na 150 procent. Za tím si jdu, pracujeme na tom každý den.“

Dlouholetým lídrem Washingtonu je Alexandr Ovečkin. Jak vnímáte jeho blížící se metu 700 nastřílených branek v NHL?

„On je neuvěřitelný! Pár zápasů zpět dal gól a pořád na kostce svítilo, jaké rekordy překonal. Všichni víme, jakým je hráčem, je obrovskou ikonou klubu i celé NHL. Sedmistovku má blízko, brzy to přijde. Jen nevíme, kdy. Snad co nejdříve – uvidíme…“

Jaký je Alexandr mimo led?

„Super kluk! Je naším kapitánem a lídrem, všichni za ním jdeme. Jsme moc rádi, že jej máme v týmu.“

Chtěl byste ho vůbec bránit?

„Všichni vědí, že má svou kancelář v kruhu, odkud střílí všechny góly. On vždy dokáže procedit puk tak, aby skončil v bráně. Má neskutečnou ránu, je to obdivuhodné.“

Beci to vědí a on se stejně třeba v početní výhodě prosadí…

„Je to práce celé přesilovkové pětky. Máme v ní neskutečné hráče a když to sehrajeme tak, jak máme, tak to nejde v podstatě ubránit. Kluci vědí, kdo kde nechá místo, kde je špatně hokejka a hned toho dokáží využít. Nejde pokaždé zaručit, že z Ovečkinovy rány bude gól, ale je to nebezpečná střela. Hrají to několik let, je to obdivuhodné.“

Jak je s Ovečkinem váš tým silný a jaké jsou jeho ambice?

„Ty jsou každý rok stejné, jsou ty největší. Máme v týmu talenty i zkušené hráče. Je to poskládané tak, jak by to mělo být. Měli jsme pár zápasů, kdy jsme udělali spoustu chyb a dostali hodně branek. Snažíme se každý zápas pracovat na tom, abychom do play off šli maximálně připraveni.“

V NHL se nyní řeší, zda povolí start hráčům na olympiádě…

„Každý z nás by na olympiádu rád jel, ale na tohle jsme bohužel malí páni. Uvidíme, jak to dopadne. Jsem řád, že se Češi v NHL prosazují. Když vidím Davida Pastrňáka, co zažívá za sezonu, je to obdivuhodné. To samé Jakub Vrána, který má oproti Davidovi u nás trochu jinou pozici. Jakuba nikdo nechytne, když do toho kopne. Jeho střela je také neskutečná, zlepšuje se. Mám tu čest tady s ním pár roků být a rovněž on roste, za to jsem rád. Filip Hronek hraje v Detroitu 25 minut za zápas, což je super. Red Wings jsou dole v lize, ale tím lépe pro něj. Hraje důležité situace a jsem za to rád.“

