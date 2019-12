Metál pro Sullivana. Zraněními ničený Pittsburgh je stále v postupové osmičce

Trápí je celá řada věcí. Od děsivé marodky, zraněného kapitána, mizernou přesilovku až po nevyrovnané výkony brankářské jedničky. Kdyby se potáceli někde ve spodní polovině Východní konference, nikdo by nemohl říct půl slova. Přesto všechno jsou Tučňáci pod vedením Mike Sullivana stále zadrápnutí v postupové osmičce.

139. Tolik zápasů ztratili z nejrůznějších zdravotních důvodů hráči Pens podle listu Post Gazette k 22. prosinci. Zranění patří ke sportu, ale v téhle sezóně jako by si smůla zřídila v Pittsburghu centrální stanoviště. Jenom Crosby schází s kýlou od poloviny listopadu.

Další absence stručně: Nick Bjugstad (sval), Patric Hörnqvist, Justin Schultz (oba spodní polovině těla), Brian Dumoulin (kotník). Svoje si už v úvodu sezóny stihnul omarodit Jevgenij Malkin, scházeli také Kris Letang, Bryan Rust, Alex Galchenyuk, Jared McCann.

Dost nezvyklá je situace v brankovišti. Zatímco Matt Murray klopýtá od jednoho nevydařeného zápasu k druhému a spoluhráči se docela nadřou, aby jeho chyby kompenzovali zvýšeným úsilím na útočné polovině hřiště, Tristan Jarry překvapuje skvělými výkony.

V úvodu sezóny byla přitom na místě otázka, zda tenhle čtyřiadvacetiletý rodák z Britské Kolumbie vůbec přežije kemp. Teď je relevantní otázka, zda se nestává plnohodnotnou jedničkou?

Murray má průměr obdržených branek 2,91, Jarry 1,86. Procenta úspěšnosti 93,9 : 89,2 hovoří rovněž jednoznačně pro zelenáče. Krom tří zápasů začínal Pittsburgh v prosinci všechny zápasy s ním. V sobotu se po čtyřech Jarryho výhrách vrátil do branky Murray a prohrál s Vancouverem 1:4.

Rezervy jsou také na přesilovce. Mančaft, který měl po desetiletí díky Lemieuxovi s Jágrem a následně Crosbymu s Malkinem jednu z nejlepších přesilovek v lize, je najednou v téhle herní situaci až 24. v NHL. Jen 18 přesilovkových branek ve 36 zápasech. Lemieux sám jich uměl nasázet přes 30 za sezónu! Je možné, že tady trochu schází Phil Kessel. To hlavní a možná jediné, v čem tenhle sběratel minusových bodů vynikal, byla totiž přesilovka. Svoje samozřejmě udělala i spousta zraněných.

Pravdou je, že jako obvykle v době Crosbyho absence vystoupil Malkin. Třiatřicetiletý Rus si drží průměr 1,35 bodů na zápas. Skvěle hraje také Jake Guentzel. Borec, který dokázal dát loni 40 gólů a jehož služby si bude Pittsburgh po následujících pět let užívat jen za 6 miliónů dolarů, je se 37 body nejproduktivnějším hráčem týmu a s 18 góly nejlepším střelcem. Na cestě k bodově nejvydařenější sezóně je zřejmě Bryan Rust.

Hlavní zbraní Pens ovšem zůstává při vší smůle a individuálních selháních dokonale propracovaný herní systém aplikovaný na všech úrovních, to je i na farmách. Mike Sullivan si po každé sezóně sezve trenérské týmy ze spolupracujících organizací a na více či méně formálních mítincích, kde nechybí nějaké to pivko a doutníčky, pracuje na tom, aby všichni jeli na stejné vlně. Není náhoda, kolik hráčů z farmy v posledních letech Pittsburgh zapracoval, není náhoda, že to šlo tak hladce.

Vyžadovaná disciplína se zrcadlí i v číslech. Průměr 2,67 inkasovaných branek je sedmý nejlepší v NHL. Oproti loňsku čelí brankáři Penguins výrazně menšímu počtu střel z vyložených pozic. Podle Natural Stat Trick jde o třetí nejmenší číslo v lize. Čím víc jsou objektivní okolnosti proti Pens, tím víc vyniká význam Mike Sullivana. Hlavně díky němu je Pittsburgh tam, kde je.

