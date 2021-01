Méně je někdy více? Toronto našlo způsob, jak nejlépe využít Joea Thorntona

Joe Thornton má za sebou čtyři utkání v dresu Toronta a zatím se pro ambiciózní kanadský tým jeví jako výborná posila. Druhý nejstarší hráč NHL okamžitě zaplul do první formace k Austonu Matthewsovi a Mitchellu Marnerovi a souhra s mladíky zatím vypadá nadějně, Maple Leafs třikrát vyhráli a jsou na čele Severní divize.

Poté, co vyšlo ve známost, že legenda San Jose Joe Thornton převleče dres a bude hrát za Toronto, obecně se mělo za to, že jednačtyřicetiletý veterán bude mít větší šanci vybojovat konečně vysněný Stanley Cup, který mu ve sbírce trofejí stále chybí, než kdyby pokračoval v San Jose. Zároveň se ale předpokládalo, že bude Thornton muset přijmout v nabušeném útoku Maple Leafs o něco skromnější roli, s minutáží půjde dolů a třeba se ani nevejde do prvních dvou útoků.

Jenže omyl. Thornton zatím dokazuje, že do starého železa ještě rozhodně nepatří, v sestavě Maple Leafs hraje důležitou roli, a to nejen tu mentorskou, jak se předpokládalo. Stále má co nabídnout i na ledě, což tvrdíme i s tím vědomím, že ze čtyř dosavadních zápasů Toronta Thornton bodoval jen v jednom.

První dvě utkání vyšel Thornton bodově naprázdno a celá první formace sklízela mírnou kritiku, ani Marner s Matthewsem se totiž gólově neprosadili. Až třetí utkání proti Ottawě ukázalo, že složení prvního útoku s Thorntonem na levém křídle by mohlo fungovat.

Veterán s číslem 97 na zádech nejprve v 15. minutě první třetiny srovnával na 1:1 a ve třetí třetině si pak připsal asistenci na přesilovkový gól Matthewse na 3:1. V zatím posledním zápase Leafs proti Winnipegu sice Thornton znovu nebodoval, ale první formace Torontu fungovala a výrazně se podílela na jeho vítězství.

Nejvíce byl ale vidět Thorntonův přínos pro klub vidět ve zmíněném třetím utkání sezony s Ottawou. Zatímco v prvních dvou zápasech byl Thornton na ledě 17:30, respektive 18:09 minut, v tom třetím se jeho ice time výrazně propadl na 14:05 minuty. Nebylo to však Thorntonovi na obtíž, právě naopak.

Právě rozhodnutím nepouštět jednoho z nejzkušenějších hráčů NHL na led tak často, to trenér Toronta Sheldon Keefe trefil. Thornton naskakoval do hry jen v situacích, kdy mohly jeho schopnosti a potenciál naplno vykvést. Takže hlavně při přesilovkách nebo vhazováních v útočné zóně.

Keefe poslal Thorntona při hře pět na pět do hry desetkrát, když se vhazovalo v útočném pásmu a pouze jednou, když buly proběhla v pásmu obranném (při hře pět na pět). A to už je velký rozdíl, v prvních dvou zápasech sezony jsme takovouto diferenci pozorovat nemohli. Pokud na ledě s Marnerem a Matthewsem Thornton nebyl, většinou za něj v lajně zaskakoval Zach Hyman.

Tohle koučovo citlivé počínání samozřejmě dává logiku, od 41letého útočníka výraznou výpomoc v obranné třetině hřiště stejně neočekáváte, a když mu naopak v těchto situacích ulevíte, odvděčí se vám na opačné straně kluziště.

Rychlostně už se Thornton s mladšími spoluhráči sice dávno měřit nemůže, ale ruce má stále šikovné, přihrát i vystřelit pořád umí jako málokdo. Ještě pak jeho přítomnost v útočném pásmu oceníte při přesilovkách, tam už se Thorntonovy pohybové limity smazávají téměř úplně.

Sám Thornton si spolupráci s mladšími kolegy v útoku pochvaluje: “Hrát s Mitchem a Mattym je velká zábava. Myslím si, že naše spolupráce se bude dál rozvíjet, protože nás to spolu opravdu baví. Naše souhra se každým zápasem zlepšuje, což je velmi dobré znamení do budoucna,” řekl novinářům Thornton.

Dobré znamení je to hlavně pro fanoušky Toronta, kteří by konečně rádi sledovali, jak jejich klub bojuje o Stanley Cup. S odpočatým Thorntonem v první formaci by to nemuselo být nesplnitelné přání.

