Matthews vypadá dobře, v Torontu tvoří super útok

Hrstka zpráv z Toronta. Tou první, asi nejlepší, je stav Austona Matthewse. Nedávná informace o jeho pozitivním testování na covid-19 řadu fanoušků vyděsila. Tělo elitního sportovce se ale s korona virem dlouho nemazalo a nyní již podstupuje standardní tréninkovou zátěž.

„Každým dnem se cítím lépe,“ řekl torontský centr v neděli. „Dělám, co můžu, abych byl připravený na běžnou sezónní rutinu. Věci se každý den posouvají k lepšímu.“

Liga samozřejmě nemá jinou možnost než brát covid-19 vážně. Noviny nicméně zvěstují, že během prvního týdne kempu bylo zřejmé, že má „Matthews vše úspěšně za sebou“. Podobný průběh lze nejspíš předpokládávat u většiny špičkové trénovaných sportovců, z nichž navíc někteří stojí aktuálně mimo hru hlavně z preventivních důvodů.

„Minulý týden prý se cítil trochu pomalejší, ale ničeho jsme si na něm nevšimli,“ řekl k Matthewsovi Tyson Barrie. „Je to výjimečný hráč. Hlava i ruce mu jely, podle mě vypadá velmi dobře.“

Trenér Sheldon Keefe se tak pustil do malého experimentu, když spojil do jedné formace hvězdné trio Tavares – Matthews – Marner. Tj. 33 a půl miliónu stropové zátěže v jedné lajně. Jak vážně to kouč s nasazováním super útoku myslí, naznačil jeho komentář: „Vidím to jako něco, k čemu se můžu v různých okamžicích vracet.“

Elitní trojce kryly záda formace: Michejev – Nylander – Brooks a Agostino – Gaudet – Hollowell. Zbytek týmu se zformoval jako soupeř.

Poněkud znepokojivě působila na novináře forma brankáře Frederika Andersena, který ve dvou víkendových duelech inkasoval jedenáct gólů. Spánek trenéra tím ale nijak neutrpěl.

„Nevzrušuju se ničím, k čemu nyní dochází, ať už jde o hráče nebo brankáře. Všichni jsou dostatečně mentálně odolní a inteligentní, aby se přes to dostali a šli dál připravení. Fred je dost zkušený i chytrý,“ formuloval své přesvědčení Keefe.





