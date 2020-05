Matt Duchene: Nechceme Covid Cup. Hrajme co nejvíc, zvládneme to

Zprávy zpoza moře jsou poslední dobou čím dál divočejší. Co člověk, to názor. Jeden by raději sezónu ukončil, prostě proto, že to udělali jinde. Jiný se bojí o zdraví. Další chce hrát, ale nejlépe rovnou play off. Najdou se však i tradicionalisté, co zrychlené dohrání sezóny neberou.

Kdyby to bylo na Mattu Ducheneovi, ročník by dokončil obvyklým způsobem. Tzn. play off s šestnácti účastníky. Co s nedohranou základní částí? To už je trochu prekérní záležitost.

„Asi neexistuje spravedlivý způsob jak určit, kdo by měl play off hrát a kdo by měl jít z kola ven. A to kvůli nedohrané sezóně. Někdo přijde zkrátka,“ vysvětloval Duchene pro Sportsnet.

Hráčův zaměstnavatel, Nashville Predators, drží aktuálně na západě osmou postupovou pozici. Devátý Vancouver je na tom bodově úplně stejně. Oba týmy odehrály 69 utkání, Vancouver vyhrál celkově o jeden duel víc, Nashville zvládl o jeden víc v základní hrací době. Nejen na tomto příkladě je vidět, jak náročné by bylo nyní určit šestnáctku postupujících.

„Celistvost hry by měla být co nejvíc zachována,“ zdůrazňuje devětadvacetiletý útočník. „S ohledem na to, co Stanley Cup znamená, všechna ta jména na něm, čím ti hráči prošli.Je to 82 zápasů plus dalších 20 v play off. Obnáší to zápasy na hřištích soupeřů, před cizími fanoušky, v nepřátelském prostředí. Tlak na domácím hřišti. To všechno by mělo být v maximální míře zachováno.“

Duchene si je samozřejmě vědom, že v halách bez fanoušků půjde atmosféru navodit stěží. Rád by ovšem udržel aspoň klasický zápasový formát, který ve 24 členném zkráceném play off nepochybně dozná velkých změn. „Pokud se vrátíme, pochybuji, že to všechno půjde, ale chtěl bych vidět aspoň co nejtradičnější formát,“ dodal Kanaďan.

NHL podle všeho plánuje zkrácené série. Minimálně na úvod v předkole zcela určitě, možná i v dalších kolech. Duchene si myslí, že klasické série na čtyři vítězné zápasy mohou obstát i v nejistých podmínkách. „Chlapi budou čerství, můžeme hrát klidně v pátek ve tři odpoledne a v sobotu v sedm večer. Nebude tam žádné cestování,“ připomíná.

„Nechcete z toho mít Covid Cup,“ glosuje improvizovaný model. „Když na to budeme tlačit, někdo vyhraje, nezaslouží si to. Nebude se tím moci pochlubit. Tohle vnímám velmi citlivě. Byla by to svatokrádež s ohledem na předešlé vítěze. Je třeba zachovat maximální integritu. Vím, že chlapi to budou chtít stejně, pokud se vrátíme.“

