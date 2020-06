Masakr ozbrojených složek zažil už před 50 lety. Teď šéf NHLPA podporuje boj s rasismem

Ředitel organizace NHLPA Donald Fehr v posledních dnech bedlivě sleduje veřejné výstupy hráčů týkající se smrti George Floyda. Během svých studentských let se sám účastnil boje za lidská práva a současný stav mu není cizí. Kromě lepších poměrů ve společnosti by si rovněž přál restart letošního ročníku, na čemž pilně pracuje se zástupci NHL.

Promoce. Pro mnoho vysokoškolských studentů vstupní brána do dospělého života a oficiální tečka za úspěšným složením závěrečných zkoušek. Právník Donald Fehr se svého slavnostního obřadu na univerzitě v Indianě nikdy nedočkal. Na vině přitom rozhodně nebyly studijní výsledky současného výkonného ředitele hráčské asociace NHLPA.

Na jaře 1970 národní garda státu Ohio zahájila střelbu na univerzitě Kent State. Jejím cílem se stali pokojně demonstrující studenti proti válce ve Vietnamu. Nastupující generace intelektuálů měla plné zuby zdánlivě nekončícího konfliktu, který se v té době blížil ke svému smutnému 15. výročí. Ostrý zásah, konající se týden před tím, než si Fehr měl převzít svůj diplom, si vyžádal čtyři oběti a devět zranění. V napjaté situaci vysoké školy raději promoce odvolaly.

Momentálně Spojené státy řeší policejní brutalitu Dereka Chauvina, který bezmála devět minut klečel na krku Afroameričana George Floyda. Ten nemohl dýchat a následně proto zemřel. Donald Fehr tak o půl století později zažívá další společensky extrémně vyhrocenou situaci. A má s čím srovnávat.

„Jsem dítě 60. let, dítě hnutí za lidská práva nebo protestů proti válce ve Vietnamu. Poukázat na tyto záležitosti bylo vždycky zásadní,” uvedl v nedávném rozhovoru pro The Canadian Press. „Pevně doufám, že současný stav povede ke smysluplnému pokroku.”

Společně s ním v totéž věří už více než stovka hokejistů, kteří svou podporu vyjadřují pomocí sociálních sítí. Jsou mezi nimi významní hráči tmavé pleti jako obránce Devils P. K. Subban nebo útočníci Evander Kane ze San Jose a Anthony Duclair, hájící barvy Ottawy. Smrt George Floyda veřejně komentovaly i největší hvězdy soutěže. Zdeno Chára nebo Tyler Seguin se dokonce zúčastnili pochodů za práva Afroameričanů. A oficiální prohlášení k celé situaci vydali i činovníci NHL.

„Jsem na ty kluky fakt hrdý,” říká ředitel NHLPA. „Rozumějí tomu, že jde o důležitý okamžik a snaží se o to, aby byli opravdu slyšet. A za to jim patří uznání,” chválí své klienty Fehr.

Hráči se ptají, jestli neohrozí své rodiny

Brzy dvaasedmdesátiletý pán však i přes momentální krizi nemůže mít nohy na stole. Ve spolupráci se zástupci ligy připravuje plán, jak co nejrychleji zprovoznit chystaný formát play off pro 24 týmů.

Znovuobnovení sezony proběhne ve čtyřech fázích, přičemž dnes startuje ta druhá. Hráči se dostanou na led v dobrovolných skupinách o omezeném počtu účastníků. Po 10. červenci by se mohly začít konat tréninkové kempy. Do bojů o Stanley Cup chtějí mužstva naskočit o další měsíc později.

„Čeká nás ještě hodně práce. Všechny fáze přípravy obsahují velké množství detailů, na které je třeba myslet. Jde o široký kolotoč lidí, takže musíme dávat opravdu pozor,” upozorňuje Fehr, který teď od hráčů dostává mnoho zpráv.

„Chtějí se ujistit, jak celý plán funguje a proč je nastaven právě tímto způsobem. Taky je zajímá, jestli děláme maximum pro jejich osobní bezpečnost, aby neohrozili své rodiny. A samozřejmě požadují dostatek času na trénink, aby se před vyřazovací části dobře připravili a zápasy byly tak intenzivní, jak jsme běžně zvyklí,” popisuje nejčastější obavy hráčů.

Vidle do přípravných fází nicméně stále může hodit americká vláda. Pokud hokejové zápasy nepovolí, hrát se nebude. Donald Fehr tuší, že by to byl obrovský problém. Vyjednávání mezi NHL a NHLPA o kolektivní smlouvě, které se v ideálním případě dořeší nejpozději v září 2022, by se tím ještě více zkomplikovalo.

Share on Google+