Martin Marinčin (opět) prodloužil v Torontu, čeho si Maple Leafs cení?

Oznámení o prodloužení smlouvy obránce Martina Marinčina v Torontu nebylo nadepsáno ve sportovních rubrikách palcovými titulky. Ani se nestalo atraktivním tématem proslulých televizních diskuzí, které do atomů rozebírají události v kanadské hokejové Mekce.

Výjimečnost podpisu košického rodáka pod lejstro s hlavičkou modrého javorového listu spočívá zejména ve skutečnosti, že se jednalo o jeho již pátý kontrakt, pod který se v Torontu upsal. Poprvé tomu bylo v červenci 2015, krátce poté, co byl k Maple Leafs vyměněn z Edmontonu za útočníka Brada Rosse, který jen tak mimochodem v současnosti působí až ve druhé německé lize.

Čtyři smlouvy byly jednoleté a jedna dvouletá. Všechny ale byly jednocestné, takže jakožto hráč často pendlující na hraně sestavy opakovaně procházel waiver listem, kde však o něj žádný z jiných týmů nikdy neprojevil zájem.

Ostatně na listině "nechtěných" hráčů se objevil i v nynější sezóně. Pár zápasů odehrál v pro něj dobře známém prostředí torontského farmářského celku, který sídlí v Coca-Cola Coliseu, jež je od svatostánku Javorových listů (nesoucího od července 2018 název Scotiabank Arena) za mírného provozu vzdáleno autem jen nějakých sedm minut po bulváru Lake Shore.

Tentokráte smluvní podmínky zajišťují sedmadvacetiletému Marinčinovi příjem 700 tisíc dolarů.

Za Maple Leafs nastoupil letos pouze k 16 střetnutím, ve kterých nebodoval. Do statistik zapsal +4 za pobyt na ledě při vstřelených a obdržených brankách, 10 trestných minut a 14 střel. To vše při průměrném ice-timu 14:48.

Pro sedmého osmého beka v pořadí je čirou podivuhodností se takto dlouho udržet v klubu NHL. Zvláště je-li bráno v potaz, že se jedná o dost možná nejsledovanější hokejovou organizaci na světě. Podpis pátého kontraktu lze pak vnímat jako skutečné unikum.

„Je to kvůli jeho osobnosti,“ popisuje trenér Sheldon Keefe důvod, proč si jeho služby Maple Leafs již v předstihu pojistili. „Myslím, že klub se k němu chová velmi dobře, on to ví a uznává. Vložili jsme do jeho hry spoustu času a úsilí. Pracovali jsme na jeho hře a cítili, že se zlepšuje. Je pokorný a zároveň sebevědomý. Dokáže přijmout roli, se kterou by třeba jiný na jeho místě měl problém,“ dodává Keefe, který Marinčina dobře zná ze záložního torontského mužstva.

Podpis smlouvy přišel navíc v době, kdy v Torontu čítají ztrátu svých dvou elitních obránců Muzzina a Riellyho, což jsou právě situace, kdy přítomnost zaskakujícího urostlého beka s dobrou rozehrou přijde náramně vhod.

Však taky Marinčinovi v posledních utkáních znatelně vzrostl průměrný čas na ledě. Po boku Justina Holla, svého někdejšího parťáka z dob, kdy s Marlies vyhráli v roce 2018 Calder Cup, je dokonce nasazován mezi prvními na oslabení.

Právě zmíněný Holl a Morgan Rielly jsou společně s Marinčinem jediní obránci, kteří mají v šuplíku smlouvu s Torontem i na příští sezónu. Jakeu Muzzinovi, Tysonu Barriemu, Cody Cecimu (všichni UFA) a Travisu Dermottovi (RFA) končí kontrakty v létě. Javorové listy ještě disponují prospekty Rasmusem Sandinem a Timothy Liljegrenem.

Prodloužení působení Marinčina v kádru Maple Leafs má logiku. Pro GM Kylea Dubase je dobrou a hlavně levnou investicí, kterých bude v následných měsících v Torontu potřeba.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+