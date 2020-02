Martin Frk byl povolán pod širé nebe. Užiju si výjimečný zápas, raduje se

Tak to se povedlo! Český útočník Martin Frk začátkem týdne obdržel nádhernou zprávu: "Přijeď, budeš hrát za Kings." A kde? "Na Falcon Stadium pod otevřeným nebem proti Coloradu Avalanche!“

„Hrát pod širým nebem je super zážitek pro každého, kdo hraje hokej. Měl jsem štěstí, že mi zavolali před třemi dny. Měl jsem tušení, že bych si zde mohl zahrát. Jsem tady, moc si to tu užívám. Vzduch je trošku řidší, v tomto bude těžší hrát, ale jinak je vše super. Počasí bylo v pátek výborné, sobota by měla být obdobná. Moc se těším!“ řekl šestadvacetiletý útočník po pátečním tréninku na stadionu pro americký fotbal, na základně amerického letectva.

Povolání nahoru jste musel čekat každým dnem, sázel jste jeden gól za druhým…

„Těžko říci, věděl jsem, že nějaké trejdy by mohly být, ale ty začnou později. Měli 23 hráčů na soupisce, takže jsem čekal s tím, že jsem samozřejmě musel hrát dobře na farmě. Docela se mi dařilo, svou práci jsem si odvedl, a tak mě zavolali. Víte ale, jak to chodí. Někdy si říkáte, že byste šanci měl dostat a nezískáte ji. Jindy ji máte. Jsem rád, že jsem tady a mohu hrát tento výjimečný zápas.“

Jak na vás působí prostředí americké letecké základny?

„Já ani nevěděl, že tu něco takového mají. Myslel jsem si, že budeme hrát v Denveru. Včera jsem se díval, že letíme jinam, až pak jsem zjistil, že budeme u Colorada Springs. Zázemí tady je super, mají rádi americký fotbal. Je to tu vidět, to je parádní. Čeká nás velký zážitek. Věřím, že přijde hodně lidí, bude se hrát v parádní atmosféře. Doufám, že před zápasem bude nějaká letecká show, na tu bych se rád podíval. Jak říkám, jsem tu rád a že si mohu Stadium Series zahrát.“

Jste nahoře v Los Angeles Kings. Co musíte udělat pro to, abyste zůstal? Jak musíte zaujmout?

„Je nás hodně, musím dělat všechno dobře a mít potřebné štěstí. Když tam něco spadne, bude to super. Když budeme hrát dobře a tým bude vyhrávat, tak mám větší šanci se udržet. Beru to den co den. Pokud tady zůstanu, budu rád. Pokud ne, tak se vrátím na farmu odvádět si svou práci.“

Hovořili jste s trenérem o vaší roli v sobotním utkání?

„Ani ne. Sice se to může změnit, ale měl bych hrát ve stejné formaci jako minule. Zde to je jak na houpačce. Trenér se mnou moc nemluvil, jen mi řekl, co mám dělat a v čem chce, abych byl dobrý. Chci si to užít.“

V pátek bylo během vašeho tréninku příjemně nad nulou…

„Půjdu do zápasu oblečený stejně, jako když hrajeme v hale. Nebudu to zbytečně komplikovat. Pokud by mi po první třetině byla zima, vzal bych si jedno triko navíc. To záleží i na tom, jak budu vytížený.“

Na druhou stranu jsou střídačky vyhřívané…

„To je pravda, to je parádní. Kdybych hrál špatně a trenér mě posadil, tak by mi neumrzl zadek.“

Po pátečním tréninku jste mohli jít na led s rodinami. Nejste tu sám?

„Je zde se mnou budoucí manželka, byli jsme spolu chvíli na ledě. Nikdo jiný bohužel nemohl přiletět, o povolání nahoru jsem se dozvěděl před třemi dny. Těžko sem přijet za tak krátký úsek.“

Jaká je vůbec kvalita ledové plochy?

„Je zvláštní, přijde mi měkká, hodně je slyšet dupání. Uvidíme v sobotu, přes noc by měla být zima, takže ztuhne. Snad nebude příliš teplo, aby neroztála.“

A co nadmořská výška přes 2000 metrů nad mořem?

„Je to hodně znát. V Los Angeles jsme na nule a tady vysoko. Hned jsem to poznal, že se mi jinak dýchá a je tu sušší vzduch. Někteří kluci v Coloradu trénují, přes léto je to lepší a jsou zvyklí. Bude důležité se nezavařit ve střídání, abych tam nebyl dlouho. Pak bych se z toho déle dostával.“

O to silnější mohou být vaše rány…

„Uvidíme, hlavně abych se k nějaké dostal.“

