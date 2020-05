Marner a Selke Trophy? Útočník by rád byl uznáván za svou defenzivu

Když se řekne jméno Mitchell Marner, vybaví si drtivá většina hokejových příznivců útočné akce, které vedou ke gólům Maple Leafs. Jenže kanadský útočník by rád dostával kredit i za své výkony v defenzivě.

Teprve třiadvacetiletý Marner už je ve svém věku napevno usazený v nejlepší hokejové lize světa a sbírá jeden kanadský bod za druhým. V NHL již odehrál 300 zápasů, v nichž posbíral obdivuhodných 291 bodů (83+208).

V každé z dosavadních čtyř sezon pokořil hranici šedesáti bodů, vloni byl dokonce pouhých šest bodů od magické stovky. Letos vinou pandemie koronaviru zatím stihl jen devětapadesát klání, během nichž vstřelil šestnáct gólů a na dalších jednapadesát přihrál.

Tato čísla jsou vskutku fantastická, o Marnerových útočných kvalitách tedy nikdo pochybovat nemůže. Mladý křídelník by však ocenil, kdyby se více pozornosti věnovalo i jeho defenzivním schopnostem.

Co se individuálních cílů Mitche Marnera týče, vysoko na svém listu má vyhrát Selke Trophy, která se uděluje útočníkovi, jenž nejlépe plní své obranné úkoly.

„Ocenění, které by bylo skvělé získat a být uznáván za něj, je Selke Trophy. Jmen, které tuto trofej mají, se všichni na ledě bojí. Kluci u kterých víte, že když proti nim budete hrát, nebude to příjemné.“

To řekla opora Maple Leafs v rozhovoru s Connorem Carrickem, obráncem New Jersey, jenž pro fanoušky natáčí vlastní podcast.

Rodák z Markhamu patřil mezi spolehlivé možnosti trenéra Sheldona Keefea na oslabení. Marner strávil na ledě v početní nevýhodě vůbec nejvíce času ze všech forvardů Javorových listů (129:44 celkově, průměrně 2:12 za zápas).

V celé National Hockey League mu pak patří deváté místo v počtu odebraných kotoučů (64). Před ním je například jeho spoluhráč Auston Matthews.

Pakliže by Marner opravdu Selke Trophy získal, zařadil by se do elitní společnosti. Naposledy toto ocenění připadlo do rukavic Ryana O'Reillyho, od roku 2011 ji čtyřikrát získal Patrice Bergeron a dvakrát Anže Kopitar. Všechny zmíněné také spojuje fakt, že hrají na postu středních útočníků.

Naopak Marnerovo místo je na křídle. Poslední křídelník, jenž trofej získal, byl v roce 2003 Jere Lehtinen z Dallasu.

