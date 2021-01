Má Filip Chytil na to, aby se stal druhým centrem Rangers?

Filipa Chytila čeká třetí plnohodnotná sezona v dresu New York Rangers, stejně jako loni se od něj očekává herní progres. Ideální scénář? Český útočník by mohl v budoucnu pomýšlet na post druhého centra Rangers, na to však potřebuje ještě více zkvalitnit svou produktivitu. Zatím je na dobré cestě, má však zdatnou konkurenci.

Hlavním konkurentem Filipa Chytila v potenciálním boji o pozici centra druhé formace je Ryan Strome, který zažil fantastickou minulou sezonu. Ale k němu až později, nejprve si pojďme shrnout, jak si v hierarchii Rangers aktuálně stojí Filip Chytil.

Českého útočníka Rangers draftovali v roce 2017 v prvním kole z dvacáté první pozice. Už v první sezoně za mořem dostal Chytil šanci na devět zápasů ochutnat NHL, mnohem víc toho ale odehrál na farmě v Hartfordu.

Hned v následující sezoně 2018/19 už se Chytil stal plnohodnotným hráčem prvního týmu Rangers, odehrál 75 utkání, ve kterých nasbíral 23 bodů (11+12). Průměrně na ledě strávil ve všech herních situacích 13:47 minut na zápas.

V další sezoně (a to už se bavíme o té poslední), Chytilovi průměrný čas na ledě stoupl na 14:50 minut na zápas, v 60 odehraných utkáních zaznamenal 23 bodů (14+9) a výrazně se zlepšil v účasti na ledě, z křiklavých -22 z předchozí sezony se dostal na -7. Co se týče produktivity, z 0,31 bodů na zápas se jen mírně zlepšil na 0,38 na zápas. Čísla napovídají, že si celkově polepšil, ale hlavně v defenzívě.

To dokládá i statistika počtu střel, které letěly na branku Rangers, když byl Chytil na ledě při hře pět na pět: číslo 902 snížil v minulé sezoně na 788 (samozřejmě za přispění spoluhráčů), přičemž na ledě v této herní situaci strávil v průměru na zápas o 54 sekund více času než v předchozím ročníku.

Na Chytilovi nyní bude, aby svá čísla (hlavně ofenzivní) i v nadcházející sezoně (sezonách) dál zlepšoval, jinak se hierarchií centrů v newyorském klubu neposune. Kontrakt Chytilovi vyprší už po této sezoně, vylepšením statistik by si tak kromě výraznější role na ledě mohl říct také o lepší smlouvu.

Jak už jsme prozradili v úvodu textu, v cestě do druhé formace momentálně Chytilovi stojí sedmadvacetiletý Strome. Ten má smlouvu ještě na dva roky a až do jejího konce patrně členem druhého útoku zůstane. Otázkou je, co potom. Pokud budou Rangers s Chytilovým progresem spokojeni, mohli by se se Stromem rozloučit a na jeho úkor dát prostor právě českému hráči, kterého si piplají už od draftu, a který by mohl být zároveň i levnější variantou.

Strome se nicméně v drese Rangers po příchodu z Edmontonu perfektně našel, v minulé sezoně první kompletní na Manhattanu) si připsal své kariérní maximum 59 kanadskými body (18+41). Z opačné strany rovněž panovala spokojenost, Rangers mu věřili natolik, že jeho ice time se oproti předchozí sezoně zvýšil o více než tři a půl minuty na průměrných 19:35 minut na zápas.

Srovnejme si nyní Stromeho čísla z loňské sezony s těmi Chytilovými. Zatímco Strome získával 0,84 bodů na zápas, Chytil pouze 0,38. To je stále velký rozdíl a klidně bychom tedy zde mohli porovnávání ukončit s tím, že Chytil zkrátka zatím na Stromovu úroveň nedorostl.

Některá jiná čísla ale už tak pesimistická z pohledu českého útočníka nejsou, v gólových statistikách dokonce jednadvacetiletý Čech o šest let staršího spoluhráče předčí. Úspěšnost střelby má Chytil při hře pět na pět na skvělých 13,1 %, Strome má 9,5 %.

A můžeme jít ještě dál. Zatímco Chytil vstřelil při hře pět na pět 1,01 gólů na 60 minut (4. nejlepší v mužstvu), Strome jen 0,63. Chytil je prostě střelec, to se o něm dobře ví. V kanadských bodech při hře pět na pět za 60 minut je nicméně Strome stále lepší, vykazuje hodnotu 2,09, zatímco Chytil 1,48. Je ale otázkou, zda vůbec z Chytila někdy bude tvůrce hry Stromeho ražení nebo se vydá cestou čistokrevného zakončovatele, pro nějž pracují ostatní spoluhráči, a on spíše než body sbírá hlavně góly.

Když už je řeč o spoluhráčích, právě oni svou vlastní kvalitou a formou vaši hru velmi výrazně ovlivňují. A tady byl v minulé sezoně mezi Stromem a Chytilem obrovský rozdíl. Zatímco Strome se na ledě proháněl vedle objektivně nejlepšího útočníka Rangers Artěmije Panarina, Chytil trávil většinu svého herního času ve třetí formaci, kde s ním nejvíce nastupovali průměrní spoluhráči Brett Howden, Phillip Di Giuseppe nebo Kaapo Kakko, jenž zažil nečekaně špatnou nováčkovskou sezonu.

To by se ale mělo v nové sezoně změnit, Chytil by si mohl polepšit. Na předsezónním kempu měl český hráč na křídlech nejčastěji Juliena Gauthiera a Alexise Lafreniera.

Lafreniere je jedničkou posledního draftu a má bezpochyby obrovský potenciál, produktivita třetího útoku by se tak mohla oproti předešlé sezoně zvednout, z čehož by samozřejmě těžil i Chytil a porovnání jeho ofenzivních statistik s těmi Stromeho by na konci sezony mohlo zase vypadat trochu jinak.

