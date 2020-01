Lotyši předběhli Slováky i Němce! V NHL se pyšní gólmanským tandemem - Elvisem a Jokerem

Lotyš v brance, Lotyš na střídačce. Mattiss Kivlenieks a Elvis Merzlikins psali v noci na pondělí dějiny NHL. Dostali svou vlast mezi vybranou společnost zemí, jejichž brankáři tvořili v soutěžním zápase kompletní tandem. Mezi tyto státy patří už nějaký ten pátek i Česko, jež mělo gólmanskou dvojičku v prestižní soutěži už opakovaně. Na stejný zápis do dějin NHL naopak stále čekají třeba Němci či Slováci.

Že je to jen kuriozita do AZ kvízu?

Jistě, najdou se tací, kteří budou na společný zápis "Jokera" a Elvise nazírat touto optikou. Jinak to ale určitě vidí fanoušci columbuských Blue Jackets, jejichž srdce dobyl Merzlikins třemi nulami ve čtyřech utkáních. Kivlenieks je pak zaujal vítězným debutem, při němž zkrotil i rozjetého Artěmije Panarina.

A rozhodně nechoďte s řečmi o pouhé statistické perličce za Johnem Tortorellou, koučem Modrokabátníků. Charizmatického trenéra, známého výtečnými motivačními proslovy i povahou prudkou jako cyankáli, Kivlenienks při premiéře v NHL ohromil.

Třiadvacetiletý brankář, který si o šanci mezi hokejovými profíky řekl v univerzitní lize USHL, si počínal proti newyorským Rangers výtečně. Do sítě mu prošel jediný puk, nad ramenem proletěla rána od obránce Bradyho Skjeiho.

Jinak byl Kivlenieks v Madison Square Garden, jedné z nejznámějších hal světa, neprůstřelný. "Byl klidný. Udělal na mě velký dojem tím, jak se vypořádal se všemi okolnostmi, které na něj doléhaly. Předvedl několik klíčových zákroků," nešetřil chválou Tortorella po vydřené výhře 2:1.

Přezdívku "Joker" přišili na sociálních sítích Kivlenieksovi fanoušci i novináři, komiksového padoucha má totiž rodák z Rigy zobrazeného na levé straně masky. Mimochodem, v minulosti si nechal nastříkat na přilbu obtloustlého a trochu natvrdlého Petera Griffina ze seriálu Family Guy, takže je možná dobře, že se debutu v NHL dočkal až nyní.

S Jokerem si pohrál i sám klub, Blue Jackets glosovali vítězný mač na twitteru kultovní hláškou "Why so serious?" Tu pronesl Heath Ledger ve filmu Temný rytíř, za fantastický, dechberoucí výkon v roli bláznivého klauna byl posmrtně oceněn Oskarem.

Kivlenieks měl ze své povedené premiéry pochopitelně radost, soukal ze sebe věty plné nadšení. "Je to splněný sen. Stále nemůžu uvěřit tomu, že jsem si skutečně zachytal v NHL. Dojde mi to až zítra, za pár dní. Musím pochválit kluky, hráli přede mnou výborně."

Mezi třemi tyčemi se nějaký čas cítil nesvůj. Patrně mu nepřidalo, když musel jako nováček absolvovat tradiční rituál a sám obkroužit kluziště. V první třetině pak navíc inkasoval po možná chytatelné střele od Skjeiho. Sebevědomí mu narostlo až poté, co zastavil ostrý pokus Panarina. "Začal jsem se pak cítit přece jen komfortněji," povídal.

Výsledek?

Kivlenieks byl nakonec vyhlášen při svém prvním startu v NHL druhou hvězdou večera a radoval se z dvou bodů za cenný triumf.

