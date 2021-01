Liga přijde o Iron mana. Yandle nefiguruje v plánech kouče Panterů

Nejdelší aktivní série odehraných zápasů v řadě se chýlí ke konci. Obránce Keith Yandle, jenž nevynechal soutěžní utkání od 26. března 2009, podle posledních informací příliš nefiguruje v plánech trenéra Joela Quennevilla a už v nedělním úvodním klání Floridy v sezoně nejspíš zůstane na tribuně.

Dlouhých 866 zápasů v řadě dokázal v základní části NHL odehrát Keith Yandle, jemuž k překonání ironmanovského rekordu zbývá pouhých 98 střetnutí. Ve 34 letech měl na dosah nejen tento rekord, ale i překonání magické hranice 1000 zápasů v řadě, což by dokázal jako první hokejista v historii. Jenže, jak se zdá, vše bude jinak.

A nebude za to moci ani zranění, ale zásah trenéra Floridy Joela Quennevilla, který nejspíš sebere Yandleovi jeho aktivní sérii a obere ligu o aktuálně nejdelší aktivní šňůru v tabulce železných mužů.

Stát se tak má už v neděli, kdy Florida vstoupí do sezony zápasem proti Chicagu. V tomto klání by totiž Yandle měl zůstat jen na tribuně. „Samozřejmě, že každý chce hrát, ale musíme udělat několik těžkých rozhodnutí, a v tuto chvíli to vypadá, že v neděli nebude v sestavě,“ uvedl Quenneville v podcastu NHL @TheRink.

Hokejista, jenž v minulé sezoně oblékal na dresu Áčko a je pod smlouvou v hodnotě 6,35 milionů dolarů do konce sezony 2022/23, nejspíš doplatí na pokusy vedení týmu o začlenění mladých beků do sestavy. Na to poukázal i Quenneville.

„Právě teď máme 11 obránců, tento týden jsme vzali dva kluky z listiny nechráněných hráčů. Musíme toho hodně vyřešit,“ pokračoval Quenneville. „Příležitosti jsou pro něj nyní trochu omezené a těžké, ale v našem byznysu se věci mohou rychle měnit,“ podotkl.

Špatným znamením pro Yandla je i to, že v pátek netrénoval spolu s ostatními, kteří se připravují na zápas. V této šestici beků figurovali Aaron Ekblad, MacKenzie Weegar, Riley Stillman, Anton Stralman, Radko Gudas a Gustav Forsling. Na soupisce Floridy navíc figurují vedle Yandla ještě Markus Nutivaara, Brady Keeper, Kevin Connauton a Noah Juulsen, kteří zůstávají s týmem a čekají na svou šanci.

Panthers si mají rozhodně z koho vybírat, je však s podivem, že to odnese zrovna Yandle, který v minulé sezoně předváděl velmi solidní výkony. V 69 zápasech byl navíc velmi produktivní, když dal 5 branek a přidal 40 asistencí.

„V sezoně, jako je tato, nikdy nevíte, jak hluboko do svých řad budete muset sáhnout. Tak to prostě je. Je to ale situace, kdy jeho místo není tam, kde by chtěl být,“ přiznal závěrem Quenneville.

Pokud skutečně bude Yandle mimo soupisku, skončí jeho šňůra 866 utkání v řadě. Nejdéle sloužícím aktivním Iron manem by se v tom případě stal Patrick Marleau s 854 zápasy v řadě. Tomu na záda dýchá Phil Kessel s 844 zápasy na kontě.

Dosavadní rekord drží Doug Jarvis, který v období mezi 8. říjnem 1975 a 10. říjnem 1987 odehrál 964 zápasů v řadě.

