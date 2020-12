Liga bez kanadské divize? NHL by mohla odehrát všechny zápasy v USA

Vedení National Hockey League v současnosti intenzivně pracuje na plánu pro novou sezonu. V posledních dnech to vypadalo, že liga kvůli aktuálním restrikcím přistoupí k vytvoření kanadské divize. Nakonec by ale všechno mohlo být jinak, informoval o tom reportér stanice Sportsnet Chris Johnston.

Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal, Ottawa. Tyto týmy se měly sdružit do vlastní divize a v základní části soupeřit pouze mezi sebou. Na jedinečnou kanadskou divizi se těšili i samotní hráči, myšlenku vítal třeba obránce Flames Mark Giordano.

Vytvoření kanadské divize by přineslo mnoho výhod. Zjednodušilo by se náročné cestování, odpadly by také starosti s přechodem státní hranice. Tento plán ale vyžaduje souhlas zdravotnických úřad v Quebecu, Ontariu, Manitobě, Albertě a Britské Kolumbii.

A zdá se, že narazil na určitý odpor. Kanadské autority údajně preferují vytvoření takzvaných bublin, v nichž na konci léta proběhla kompletní vyřazovací část NHL. Jenže bubliny jsou z finančního hlediska velmi náročné.

Podle Johnstona tak vedení ligy přišlo s řešením, podle kterého by se všechny kanadské týmy přesunuly do Spojených států. Vedoucí představitelé NHL tuto možnost diskutovali ve čtvrtek v konferenčním hovoru se zmiňovanými celky.

Ligu ještě čekají jednání s kanadskými zdravotnickými úřady, v tuto chvíli není nic jisté. Pokud by se ale týmy z Kanady přesunuly do USA, tak by s největší pravděpodobností padl plán na vytvoření kanadské divize.

Kanadská agentura pro veřejné zdraví zveřejnila ve čtvrtek následující prohlášení: „Prioritou kanadské vlády je ochrana zdraví a bezpečnost Kanaďanů. Obnovení sportovních akcí v zemi musí být v souladu s kanadskými opatřeními ke zmírnění šíření nemoci covid-19.

Týmy NHL a další profesionální sportovní týmy musí při sportovních akcích fungovat v souladu s pravidly své provinční jurisdikce.“

NHL chce odstartovat základní část někdy okolo poloviny ledna, toto datum ale může být vzhledem k současným problémům dále posouváno.

S potížemi se navíc potýkají i některé americké týmy: San Jose Sharks například musí kvůli restrikcím plánovat tréninkový kemp ve Scottsdale v Arizoně.

Čtěte také:

Vaněček, nebo americký veterán. Kdo ve Washingtonu zalátá díru po Lundqvistovi?

Zkušenosti = triumf? Marner věří, že ano

Share on Google+