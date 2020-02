Lidé mě tady milují, glosoval Kovalčuk. V New Jersey na něj bučeli, kontroval trefou i gestem

Dobře věděl. že ho v Prudential Center přátelské přivítání nečeká. Před lety si nejprve u Ďáblů vydupal megalomanskou smlouvu, poté navíc zradil spoluhráče, fanoušky i klub jako takový a utekl do Ruska. Ilja Kovalčuk je zkrátka v New Jersey persona non grata. A v noci na středu to zase jednou pocítil.

Búúú!

Kdykoliv se Kovalčuk dotkl v zápase mezi Montreal Canadiens a New Jersey Devils kotouče, z publika se ozývalo bučení.

Zhrzení diváci mu patrně nikdy neodpustí, jak se v roce 2013 zachoval. Sám ruský veterán ale v minulosti žít odmítá. Kariéra jde dál. Vždyť od té chvíle uplynulo sedm let a stalo se tolik věcí...

Vyhrál olympiádu i dva Gagarinovy poháry, odešel z Petrohradu zpět do NHL a teď po bídných časech v LA září za Montreal. Několikrát se postaral o pozdvižení, ale to už asi nikoho nepřekvapí.

Kovalčuk odpověděl na hukot z ochozů po svém. Rozhodl o výhře svého mančaftu, když jako jediný proměnil nájezd. Poté ještě přidal výmluvné gesto. Koukejte, co pořád dovedu, tak buďte zticha, jako by říkal prstem vztyčeným před ústy.

Před novináři poté působil smířlivě, nad věcí. "Víte, lidé mě tu milují," glosoval chování fanoušků. "Vždy je fajn, když slyšíte diváky. Ať už vám fandí, nebo na vás bučí, pokaždé to znamená, že jste udělal něco výjimečného," dodal.

Hněv příznivců Ďáblů ho nezajímá, sám už je jinde. A z několikaletého angažmá v New Jersey si bere jen to pozitivní. "Strávil jsem tu tři a půl roku a byly to skvělé časy. Postoupili jsme do finále Stanley Cupu. Vzpomínám pouze v dobrém," prohodil.

Těší ho, že se mu podařil restart kariéry v Montrealu.

Dostal důvěru od kouče Claudea Juliena a ten si nemůže jeho kvality vynachválit: "Má na náš tým výborný vliv v mnoha směrech. Jde příkladem, tvrdě maká, má skvělou fyzičku, na ledě se mu daří a povzbuzuje ostatní. Je opravdu dobrou posilou."

Jistě, tato slova jsou nejen upřímná, ale také marketingová. Není tajemstvím, že kabina Habs je pro Kovalčuka dost možná jen přestupní stanicí, a generální manažer Marc Bergevin ho chce "prodat" draho.

Údajně za tverského rodáka, který za 13 zápasů stihl 10 bodů, žádá volbu v druhém kole draftu (více čtěte v článku Jiřího Sameše).

Kovalčuk by se jistě výměně nebránil, přece jen by jinde měl k vysněnému Stanley Cupu blíže.

