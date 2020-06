Letní příprava pět týdnů před termínem. Je fajn vidět kluky, i když mají masky, říká John Tavares

Pět týdnů před termínem. Že to zní divně? Ale je to tak. Kevin Shattenkirk je zvyklý oprašovat hokejovou výstroj kolem poloviny července. Nyní tak činí o víc než měsíc dřív. Spolu s několika ostatními spoluhráči Tampy Bay konečně trénuje na ledě a náležitě si to užívá.

V úterý tento týden se sklouzl poprvé od 10. března, jakmile NHL otevřela tzv. Fázi 2, která počítá s tréninky po malých skupinkách. Pět týdnů před obvyklou letní přípravou anebo tři měsíce po násilném přerušení. Jak chcete.

Řada hokejistů dala najevo značnou nechuť obléknout znovu výstroj, obránce Lightning nazývá obnovenou možnost trénovat něčím, na co dlouho čekal. „Je to jako v létě, jako mezi sezónami,“ říká natěšený jednatřicetiletý bek, jenž trénuje se Stevenem Stamkosem, Nikitou Kučerovem, Alexem Killornem, Andrejem Vasilevským a Michailem Sergačjovem.

Přítomnost brankáře dává skupině širší možnosti. Trénuje se práce s pukem a střelba. „Bylo to velmi lehké,“ přiznal Shattenkirk. „Asi nikdo nebude končit s tím, že jsme dělali něco průkopnického.“

Nejpodstatnější na všem je, že tohle už zavání hokejovou rutinou. Jako by byl normální tréninkový den. Po těch měsících karantény a klikování doma v předsíni je to úleva. Sportovní trenér Tom Mulligan pro jistotu všem měří teplotu. Hráči nosí roušku nebo masky vyjma samotného tréninku, kde dodržují dvoumetrové rozestupy.

Úplně jako obvykle to ale není. „Jakmile tam skočíte, uvědomíte si, že pár chlapů chybí, což vás vrací do aktuální situace. Celkově je ale pěkné spojit se zase se spoluhráči a vidět se s těmi, které jste nějakou dobu neviděli.“

Podobné hlasy zní z dalších klubů. Třeba John Tavares z Toronta prohlásil, že je skvělé vidět ostatní kluky, i když jejich tvář hyzdí masky. Také v Kanadě se trénuje po malých skupinkách za jasně daných pravidel. „Musíme z toho vytěžit maximum. Musíme jet na všechny válce, jak nejlépe umíme. Nasazení v tom je,“ řekl v týdnu kapitán Maple Leafs.

Že u toho nejsou a nebudou fanoušci? S tím je třeba se smířit. „Samozřejmě chápeme význam fanoušků v našem sportu, ať už jde o jejich přítomnost v hale nebo obecnou vášeň a podpory hry v jakékoli formě. Bude to jiné, je ale těžké odpovídat, dokud to nezažijete. Největší motivací je, že chci od dětských let zvednout nad hlavu pohár.“

Nikdo momentálně neví, jak bude všechno postupovat. NHL netlačí na pilu, nespěchá. Počet nakažených v USA konečně opatrně klesá, s Evropou se to ale nedá srovnat. Zatím to vypadá na nějakých čtyři - pět týdnů samostatného tréninku, pak tři týdny společného kempu. Kdy odstartuje plánované předkolo play off, ještě liga ani hráči časově neurčili.





Share on Google+