Lehner je pryč, Crawfordovi táhne na šestatřicet. Kým Chicago obsadí své brankoviště?

Chytat za Chicago? To byl v sezoně 2019/2020 hotový očistec. Corey Crawford s Robinem Lehnerem čelili gumovým dešťům, na nikoho v celé NHL nelétalo tolik puků. V průměru se museli vypořádat s 35 střelami za večer, napříč slavnou soutěží měli suverénně nejvíce práce. Zvládali ji výtečně. Po Lehnerově trejdu do Vegas zůstal pod ostrou palbou Crawford sám.

Chtěl si vybojovat co nejlepší smlouvu? Prospěla mu konkurence? Těžil z toho, že je konečně zdravý?

Důvodů, proč šel Crawford herně nahoru, je patrně vícero. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se každopádně postupně dostal v ročníku 2019/2020 do solidní formy. Svědčí o tom klasické statistiky i analytické údaje.

Po výměně Lehnera, za něhož dorazil i Malcolm Subban, se pětatřicetiletý Kanaďan definitivně opět stal jasnou jedničkou Blackhawks. Subbana zatím pustil mezi tři tyče na jedinou minutu.

Crawford uznává, že silná konkurence v podobě Lehnera byla prospěšná pro výsledky mužstva. Sám ale těžko zvládal chvíle, kdy mezi třemi tyčemi nestál.

"Je to složité, když máte dva zkušenější gólmany, kteří oba mohou být číslem jedna, ale musí se o čas na ledě dělit. Lenny chytal skvěle, ale i pro něj bylo náročné zůstávat na střídačce," popisuje Crawford napětí v chicagském brankovišti.

To se stupňovalo především poté, co Lehner vystřihl skvostnou vítěznou sérii, dostal Černé Jestřáby na dostřel play off a přesto náhle skončil jako náhradník. "Nechápal jsem to, nebyl k tomu žádný důvod. Navíc vyšuměla do ztracena jednání o nové smlouvě," divil se švédský čahoun.

Výměna ke Golden Knights tak pro něj byla do jisté míry úlevou. A pro Crawforda také. Cítil, že má fazónu a že by měl nastupovat pořád. Že tenhle pokus s dvěma jedničkami přestává fungovat.

Lehner krátce před svým odchodem nezářil. Posléze přiznal, že se na něm podepsala neúspěšná vyjednávání. Cítil se zrazený. "Nedostal jsem v Chicagu férovou šanci," povídal.

Blackhawks jeho transferem situaci uklidnili a Crawford opravdu zářil. V únoru a březnu byste v NHL marně hledali výrazně lepší brankáře.

Jenže zatímco Lehner představoval možné dlouhodobé řešení gólmanské otázky, Crawfordova kariéra už nebude závratně dlouhá. A pro Černé jestřáby vyvstává otázka, na koho spoléhat v budoucnu.

"Crawford představuje obstojné řešení v krátkodobém horizontu," míní Dan Rosen, uznávaný novinář z NHL.com. Ve své úvaze přemítá, že by Blackhawks mohli podepsat osvědčeného veterána na rok, přičemž by mu nižší základní plat kompenzovali výkonnostními bonusy.

Netřeba dodávat, že Crawford má v tuto chvíli kontrakt jen do konce této sezony. Sám se ale už nechal slyšet, že chce chytat dál a že končit ještě rozhodně nehodlá.

Pokud si ho Chicago nechá, bude muset zapomenout na luxus se dvěma zkušenými gólmany. Proč? Platový strop je donutí šetřit, protože velké peníze začne brát Alex DeBrincat. Crawfordův podpis by pro Černé jestřáby neznamenal nic jiného než oddálení řešení dlouhodobějšího obsazení svého brankoviště.

A je dost možné, že právě takový scénář generálnímu manažeru Stanu Bowmanovi vyhovuje.

