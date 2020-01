Léčba Keefem zabírá. Toronto je zase na špici

Jsou změny na střídačce, které výkonům týmu spíše uškodí, než pomůžou. Nový trenér se rozhodne kámen od kamene přestavět taktiku, změní složení útočných formací i obranných dvojicí a své svěřence úplně rozhodí. Do téhle kategorie rošád v realizačním týmu však bezpochyby nepatří torontský kouč Sheldon Keefe.

Devětatřicetiletý Kanaďan převzal otěže od Mikea Babcocka 20. listopadu. Tehdy byli Maple Leafs v Atlantické divizi šestí a s bilancí 9-10-4 zapsali ve 23 zápasech 22 bodů.

Střih.

Je 7. ledna a Toronto právě poprvé od 15. prosince nebodovalo – na domácím ledě prohrálo 4:6 s Edmontonem. I tak se ale Leafs ze šestého místa a pozice mimo elitní osmičku vyřazovacích bojů vyšvihli na druhou příčku divize, v konferenci jsou pak pátí.

Abychom našli odpověď na to, co se v hokejovém centru Kanady změnilo, musíme se vrátit k Sheldonu Keefovi. Toho si jak na farmu do Marlies, tak do Maple Leafs vytáhl generální manažer Kyle Dubas, muž, s nímž Keefe sdílí většinu své hokejové ideologie – na rozdíl od svého předchůdce.

Zatímco Babcock patří do staré hokejové školy – a taky se svým hokejovým stylem může pochlubit četnými úspěchy s Detroitem i kanadskou reprezentací –, Keefe (i Dubas) jsou představiteli nové generace. Generace hokejových funkcionářů, která do hokeje přináší důraz na statistiku a analytiku, která se nebojí dávat šanci hráčům, kteří „od oka“ nevypadají na ledě tak efektně, ale statisticky hrají dobře.

Zábavný hokej

Právě to je asi největší změna, jež je u Leafs od příchodu Keefa znát. Už to není ten tým, kde dostávají více prostoru na ledě „osvědčení veteráni“ a hráči mají za úkol na konci střídání nahodit puk do útočného pásma a jít střídat. Právě naopak, mladík za mladíkem skáče na led s vědomím, že si může dovolit něco navíc a že ho za chybu nečeká menší čas na ledě.

Nic nesymbolizuje rozdíl v pojetí hry mezi Babcockem a Keefem více než následující dva citáty. Když se novináři ptali obou koučů po zápasech, ve kterých padlo hodně branek a otáčelo se skóre, tohle řekli.

„Je to docela zábava, co? Ale je to hloupé,“ odpověděl Babcock v říjnu 2017 po výhře 8:5 nad Rangers. „Další věcí, o které jsem s týmem ve třetí třetině mluvil, bylo, že jsme už dlouho v zápase neprohrávali. Mluvili jsme o tom, že bychom si to měli užít: užívejte si, když prohráváte, bavte se a uvidíme, co se s tím dá dělat. I to je součást toho, jak můžeme hokejově růst,“ odpověděl Keefe po prosincovém vítězství 8:6 nad Carolinou.

Babcock by na tento Keefův výrok zřejmě reagoval tak, že s touhle ofenzivní podívanou v play off neuspějete. A má samozřejmě pravdu, obrana je základ úspěšných týmů. Ale bránit vlastní ofenzivě v plném rozkvětu jenom proto, že váš tým musí za každou cenu hrát „bezpečný hokej“, k úspěchu nepovede.

To nakonec pocítil i Babcock, byť při pohledu na statistiky vidíme, že kvůli nižším úspěšnostem střelby i zákroků měl tým pod jeho vedením trochu smůlu. Keefovi Leafs se naopak můžou spolehnout na to, že více puků zůstává mimo jejich branku a více puků padá do té soupeřovy. Na druhou stranu je zřetelné, že nový lodivod tomu jde naproti.

Vždyť hlavní opory Mitch Marner, John Tavares i Auston Matthews hrají v průměru více za Keefa než Babcocka, celkově se pak mladý kouč nebojí vytěžovat hráče, kterým se v tom či onom utkání právě daří. Na podobné vlně se v posledních utkáních vezou především Auston Matthews (19 bodů v posledních 10 zápasech) a William Nylander (15 bodů za stejnou dobu).

Je však jasné, že nejen početná fanouškovská základna Toronta bude Sheldona Keefa soudit především na základě výsledku v play off. V minulých dvou letech ztroskotali Leafs v prvním kole na Bostonu, týmu, který nejspíše dříve či později potkají i letos.

Dokáže Sheldon Keefe potvrdit zlepšené výsledky i ve zbytku základní části a v bojích o Stanley Cup?

