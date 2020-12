Lapointe o šancích Canadiens: Nemají se na co vymlouvat

Předsezonní dohady o tom, jak by měl nový ročník vypadat a jaká jsou očekávání jsou pro mnohé klišé. Ať už je vznášejí hráči či různí experti. Když se však ozve klubová legenda, leccos to znamená. Montreal Canadiens mají velmi kvalitní tým a je čas na to, aby to ukázali i na ledě. Alespoň to si myslí Guy Lapointe.

Lapointe je legendární obránce, jenž se nejvíce proslavil v dresu Canadiens hlavně během sedmdesátých let, kdy Montreal zažíval velice úspěšné roky. Pochopitelně je také členem Síně slávy.

Jeho kariéra je vskutku impozantní. Odehrál 884 zápasů, dalších 123 pak v play off. Pár desítek zápasů si také ke konci kariéry připsal za St. Louis a Boston. Co se týče produktivity, 171 branek a 451 asistencí zaslouží také velké uznání.

O současných Canadiens má pak jasné mínění. Play off je mininum.

„Jsou kandidáty na titul a do vyřazovacích bojů se určitě dostanou,“ je si jistý. „Na každé pozici zesílili. Přivedli Allena jako dvojku, Edmundsona do obrany a dopředu pak Toffoliho s Andersonem. Nemůžou hledat výmluvy, musejí vyhrávat.“

Hráči Canadiens by si z Lapointeho mohli vzít příklad. Tomuto šestinásobnému šampionovi NHL byla před rokem diagnostikována rakovina ústí dutiny, avšak nemoc porazil.

„Vidíte, ani jsem nevěděl, že mám výročí,“ řekl se svou osobitou dávkou humoru novinářům z ligového webu do telefonu. „Cítím se dobře, ale půlka jazyku je paralyzována. Taky nemám chuť a občas mi nejde mluvit. Podle doktorů je ale 50 % šance, že se mi chuť vrátí.“

„Občas se cítím jako popelnice. Otevřete mi poklop, hodíte od mě jídlo a zase ho zavřete,“ smál se. „Někdy mi to leze na nervy. Čichem poznám, co mi manželka vaří, ale pak to nijak nechutná. Aspoň jsem něco shodil,“ zakončil s úsměvem.

Nezbývá, než Lapointemu popřát hodně síly a zdraví. Hráči oblékající dres Habs by se pak měli snažit, aby tuhle legendu nezklamali.

