Laine do Seattlu. Šílenost, nebo reálná možnost?

Je to takový každoroční kolorit. Po sezoně se nic neděje, další zápasy jsou v nedohlednu, a tak se spekuluje. Jedním z nejzajímavějších nápadů je pak rozhodně ten od novináře Kena Wiebeho o Patriku Lainem. Pojďme se na něj podívat.

Posezonní psaní o Patrikovi Lainem a změnou jeho působiště už začíná být pomalu ohrané. Nicméně tato známá písnička se rozehrála i letos v létě a pokračuje až na podzim, jelikož Laine je údajně blíže k rozchodu s Jets než k podepsání nové smlouvy.

Pro Jets by bylo pochopitelně nejlepší, kdyby přeci jenom zůstal. I přes výkyvy formy totiž Laine pořád patří mezi nejlepší útočníky ligy a od roku 2016, kdy do ligy vstoupil, zaznamenalo pouze šest hráčů více gólů než on.

Winnipeg má situaci poměrně pod kontrolou. Laineho smlouva (7,5 milionů dolarů ročně) sice po následující sezoně končí, nicméně Fin se stane chráněným volným hráčem. Posléze tedy s Jets podepíše, nebo organizace dostane kompenzaci díky pravidlům o nabídkových listinách.

Je jasné, že Laine bude chtít, aby byla jeho příští smlouva na delší dobu. A hlavně hodně štědrá. Je otázkou, kolik týmů bude mít v současné nejisté situaci místo pod stropem, aby ho po případné výměně podepsala. A také jestli vůbec uspokojí potřeby Jets v rámci výměny, aby se vůbec stala.

Na internetu se i tak objevila kupa týmů, kam by mohla finská hvězda zamířit. Jeden tým však ještě nezazněl. Seattle Kraken.

Tento zbrusu nový tým se bude totiž skládat z hráčů, které si Seattle vybere na rozšiřovacím draftu. Dá se očekávat, že to nebudou žádné mega hvězdy, takže nevznikne tak velká platová zátěž.

Kdyby se Seattle vydal cestou Vegas, asi by se do žádného většího trejdu ze začátku nepouštěl.

V lize se však ví, že Laineho už Jets nepovažují za nedotknutelného a jsou ochotni se ho vzdát.

A proč ne právě do Seattlu? Laine je hokejová hvězda, která by Kraken okamžitě zviditelnila. Kromě toho je to také vynikající hráč, kterému bude v příští sezoně stále teprve 23 let. Ron Francis, generální manažer nového celku, by kolem něj mohl postavit celý tým.

To by se mohlo líbit i Lainemu. O takové roli vždycky snil a v Seattlu by měl jasnou pozici v prvním útoku. Ba co víc, stal by se okamžitě obří hvězdou celé oblasti. Lidé v Seattlu by už nemuseli chodit jenom na fotbalové Seahawks vedené Russellem Wilsonem, ale také na hvězdného střelce Laineho.

Samozřejmě, že výměna se Seattlem by se dělala hodně těžko, když ještě nemá ani žádné hráče. Nicméně v létě už mít bude. A kromě toho také spoustu výběrů v draftu.

Uznáváme, že tato výměna je zatím spíše z říše teorie, ale nápad to pro Seattle není špatný, co říkáte?

