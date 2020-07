Lafrenière a jeho osm nápadníků z Východu. Vedle koho by mohl zázračný Kanaďan válet?

Novinářská obec, skauti i fanoušci. Všichni se už dlouhé měsíce shodují na tom, že letošnímu draftu bude kralovat generační talent Alexis Lafrenière. Jenže čí dres oblékne? Nedávná loterie rozhodla, že nezakotví na soupisce skomírajícího Detroitu ani trápící se Ottawy. Místo toho může klidně nastupovat po boku Sidneyho Crosbyho v Pittsburghu nebo třeba zakončovat geniální pasy Artěmije Panarina u newyorských Rangers.

Kam s ním?

Nerudovská otázka má v případě Lafrèniera momentálně hned 16 možných odpovědí. Poté co jsme se pod taktovkou Patrika Czepiece zastavili v Západní konferenci, pokračujeme na Východě.

Postupně se podíváme na jednotlivé kluby, které mají naději, že přivítají frankofonního Kanaďana s dynamitem v nohách a vytříbenou technikou ve svých řadách. Vše bude záviset na tom, jak dopadne druhé kolo draftové loterie.

Pittsburgh Penguins

Lafrèniere po boku Crosbyho? To by byla dokonalá škola! A pro Pens cena útěchy za nenaplněné ambice. Aby bylo jasno, Pittsburgh cílí na Stanley Cup, vyřazení v předkole play off by bylo hořkým zklamáním.

Na druhou stranu, pokud by už ke "katastrofickému" scénáři došlo a Tučňáci vyhořeli, zisk Lafrèniera by byl absolutní výhrou. Crosby s Jevgenijem Malkinem jsou stále ve výtečné formě a díky Lafrènierovi by dostali ještě pár šancí na zisk stříbrného poháru.

Proč? Levé křídlo ze Saint-Eustache by bylo levnou, zároveň však výtečnou posilou. V časech napjatého platového stropu k nezaplacení. Lafrèniere by později převzal roli vůdce pittsburské ofenzívy, zatímco 87 a 71 by mu sekundovali.

Ani oni nemládnou, je jim přes třicet.

Carolina Hurricanes

Tahle parta má talentu na rozdávání a stává se černým koněm Východu. Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen či Andrej Svečnikov by si s Lafrènierem náramně rozuměli. Svými pasy by ho jistě rád zásobil i český talent Martin Nečas.

Lafrèniere by zapadl k Hurikánům jako sedinka na hrnec už jen kvůli tomu, že Carolina pod vedením Roda Brind'Amoura ráda hraje s pukem a v držení kotouče patří k nejlepším týmům celé NHL. Známý svalovec by se navíc nepochybně postaral o jeho figuru.

Ambice Canes rok od roku rostou, což jedině potvrdil nedávný příchod Vincenta Trochecka. K ofenzívě plné umu a elánu si připočtěte skálopevnou obranu a máte jednoho z kandidátů na zisk Stanley Cupu.

A když to letos nedopadne, Lafrèniere by šance Caroliny do dalších let jednoznačně zvýšil.

New York Islanders

Pokud někdo nutně potřebuje parťáka, který by zakončoval jeho akce, je to Mathew Barzal. Ostrované nemají od odchodu Johna Tavarese útok přeplněný zvučnými jmény a Barzalovi by se špičkový spoluhráč hodil.

Společně by mohli vytvořit úderné duo, eventuálně by každý táhl jinou formaci Ostrovanů. V New Yorku by samozřejmě ocenili Lafrènierovy defenzivní kvality. Už teď skvěle brání i napadá, což je ideální předpoklad pro to, aby profitoval ze systému Barryho Trotze.

K čemu je Islanders výtečný systém, když chybí top talent v ofenzívě? Lafrèniere by z této palčivé newyorské bolístky mohl udělat jen banální řečnickou otázku a hudbu minulosti.

Toronto Maple Leafs

Kde by časem dostal Lafrèniere ten nejtučnější podpisový bonus? Ano, Toronto je jasná odpověď. Teď vážně: Maple Leafs se potýkají s platovým stropem a levná budoucí superhvězda by jim umožnila kádr pročistit a ozdravit.

Pro GM Kylea Dubase by šlo o dar z nebes. Vždyť Javorovým listům hrozí kolaps, nedobrými smlouvami si Dubas svázal ruce a mrhá obrovským potenciálem, jaké mělo torontské mužstvo, když k němu přicházel.

Lafrèniera by čekala souhra s výtečnými borci. Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares a další by dali rozkvést talentu osmnáctiletého křídelníka, který se už teď nebojí na ledě odvádět i černou práci a chodit do míst, kde to bolí.

Columbus Blue Jackets

Pokud platí, že odvážnému štěstí přeje, tak columbuský generální manažer Jarmo Kekälainen musí Lafrèniera získat. Vždyť loni ukázal neskutečnou kuráž, když hrál vabank a pokusil se Blue Jackets dotlačit ke Stanley Cupu.

Bylo to bláznivé? Možná. Nicméně Columbus se díky následným chytrým podpisům vyrovnal i s letním odchodem mnoha hvězd, včetně Panarina, Sergeje Bobrovského a Matta Duchenea, a dál hraje skvělý hokej.

Lafrèniere by kádr Blue Jackets povznesl, měl by navíc umetenou cestičku k pozici hlavní hvězdy pracovitého, byť lehce bezejmenného mužstva. Trenér John Tortorella by ho na ledě ždímal. Přesně tak, jak to se svými koňmi dělává.

Florida Panthers

Od Floridy se letos očekávalo hodně, místo toho přišla krutá srážka s realitou. Bobrovskij střídal skvělé výkony s těmi, které musely budit fanoušky Cats ze spaní, a k ideálu měli daleko i mnozí další.

Lafrèniere by byl úžasným oživením pro mančaft, který táhne tandem Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau. S tím má poslední kapitán Rimouski Océanic ledacos společného. Oba jsou z frankofonní provincie Québec, oba váleli v QMJHL. A oba hrají na levém křídle

Lafrèniere by dal kouči Joelu Quennevillovi možnosti, jak rozložit útočnou sílu Panthers. Florida bude brzy řešit budoucnost Mikea Hoffmana a Jevgenije Dadonova. Díky jedničce draftu 2020 by byl jeden z nich zbytný a za ušetřené peníze by se vylepšila obrana.

New York Rangers

Byl to nevídaný, bezprecedentní okamžik. Blueshirts se před dvěma lety obrátili na fanoušky otevřeným dopisem a vysvětlili jim, že dojde k výrazné přestavbě týmu a že přijdou nepopulární rozhodnutí.

Výsledek? Z tradičního klubu z Manhattanu se svižným tempem stává štika Východní konference. Náramně se povedl podpis Panarina, v brance roste superstar z Igora Šesťjorkina, Mika Zibanejad konečně naplno prodává své střelecké umění.

Připomeňme si ještě další zajímavé hráče: Adam Fox, Kaapo Kakko, Filip Chytil, Tony DeAngelo, Jacob Trouba a Chris Kreider. Dámy a pánové, při přízni paní Štěstěny a draftování Lafrèniera by se zrodila mašina na výhry.

A prsteny pro vítěze Stanley Cupu?

Montreal Canadiens

Montreal má ohromnou tradici frankofonních hvězd. Tou poslední v poli byl ovšem Guy Lafleur. Na jeho odkaz se pokouší navázat Jonathan Drouin. Zatím spíše rozpačitě. Lafrèniere je ale talent ještě silnějšího kalibru.

Pro Canadiens by šlo o požehnání ve složitém období, kdy se sice mohou pochlubit výbornou lajnou Tomáše Tatara, ale jinak mnoho důvodů k radosti nemají. Po příchodu Lafrèniera by zaplavila město nefalšovaná hokejová horečka.

Pokud by se dostal Carey Price zpátky do top fazóny a Shea Weber obstojně dirigoval defenzívu, začalo by se na slavné adrese zase blýskat na lepší časy a k pravidelné účasti v play off by bylo výrazně blíže.

1. díl: Lafrenière a jeho osm nápadníků z Východu. Vedle koho by mohl zázračný Kanaďan válet?

Inspirováno článkem Placeholder sweepstakes: What the No. 1 pick would mean to each East team z webu The Score

