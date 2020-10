Kubalík nebo letošní vítěz Stanley Cupu. Kteří Češi v NHL čekají na smlouvu?

Ekonomická situace po celém světě aktuálně není příznivá, což se promítá i do National Hockey League. Náročné vyjednávání o smlouvě čeká v nejbližší době i několik českých hokejistů.

Dominik KUBALÍK (Ú, 25 let, naposledy Chicago Blackhawks)

Český útočník byl jednou z komet uplynulého ročníku. Jeho pozice se v průběhu sezony natolik změnila, že od Blackhakws může žádat pořádný balík. Jenže ten s ohledem na zamrzlý platový strop nejspíš nedostane. Kubalík má každopádně status chráněného volného hráče, s největší pravděpodobností tak bude pokračovat v Chicagu.

Radko GUDAS (O, 30 let, naposledy Washington Capitals)

Bojovný zadák strávil poslední rok ve Washingtonu, klub z hlavního města USA dal ale Gudasovi nedávným podpisem Brendena Dillona jasný signál. Rodák z Kladna si tak bude hledat nové angažmá, jeho jméno je aktuálně skloňováno třeba s Toronto Maple Leafs. Těm by se jeho tvrdost opravdu hodila.

Radek FAKSA (Ú, 26 let, naposledy Dallas Stars)

Faksa zažil s Dallasem povedenou jízdu do finále Stanley Cupu, v klíčové sérii si už ale kvůli zranění nezahrál. S jeho službami však v organizaci panuje velká spokojenost, šestadvacetiletý útočník se tak ve středu stal jedním z těch, kterým byla předložena kvalifikační nabídka.

Tomáš NOSEK (Ú, 28 let, naposledy Vegas Golden Knights)

Pardubický odchovanec oblékal dres Golden Knights poslední tři sezony a mezi jeho hlavní přednosti patřila konzistentnost. Loni Nosek podepsal jednoletý kontrakt na milion dolarů a podobnou smlouvu by mohl vzít i nyní. Podle zdrojů webu The Athletic se ale přesune do jiného klubu.

Jakub ZBOŘIL (O, 23 let, naposledy Boston Bruins)

Přestože v nejslavnější hokejové soutěži odehrál jen dva duely, tak se v souvislosti s ním mluvilo o dvouletém a jednocestném kontraktu. Zbořil skutečně svou budoucnost nejspíš spojí s Bruins, ve středu mu organizace nabídla kvalifikační nabídku.

Dominik SIMON (Ú, 26 let, naposledy Pittsburgh Penguins)

Simon se minulé dvě sezony úspěšně držel v nabitém kádru Penguins, často dokonce hrál po boku kapitána Sidneyho Crosbyho. V souvislosti se současnými ekonomickými podmínkami se ale Pittsburgh rozhodl pustit českého útočníka na trh s volnými hráči.

Filip CHLAPÍK (Ú, 23 let, naposledy Ottawa Senators)

Rodák z Prahy se aktuálně na nadcházející ročník NHL připravuje doma v Česku, v zápasové zátěži se udržuje v Tipsport extralize. A mezi tím jedná o nové smlouvě… Chlapík by měl v budoucnu stále patřit Ottawě, kde se rodí zajímavý tým.

Michael FROLÍK (Ú, 32 let, naposledy Buffalo Sabres)

Budoucnost desítky draftu z roku 2006 je prozatím zahalena rouškou tajemství. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví, že dá Frolík po dvanácti letech NHL sbohem. Ve hře je angažmá v KHL, zájem prý má Omsk.

Vladimír SOBOTKA (Ú, 33 let, naposledy Buffalo Sabres)

Návrat do Evropy možná zvolí i Sobotka, jehož loňský ročník výrazně poznamenalo zranění kolene. Odchovanec Třebíče je aktuálně fit, podle dostupných informací je ale otevřen přesunu na starý kontinent. Mluvilo se dokonce o anabázi v prvoligové Slavii.

Jan RUTTA (O, 30 let, naposledy Tampa Bay Lightning)

Kadaň, NHL, Stanley Cup… Rutta za sebou má jedinečnou cestu. Poctivý bek stanul ve třiceti let na hokejovém Everestu, pro příští sezonu ale v NHL nemá podepsanou smlouvu. Najde uplatnění někde jinde než v Tampě?

Share on Google+