Krejčí přehodnotil myšlenky. Současnému Bostonu dává nanejvýš tři roky

Není to ani deset dní od chvíle, co se novinář Fluto Shinzawa z webu The Athletic zeptal českého útočníka Davida Krejčího, zda na vlastní kůži pociťuje stárnutí současného jádra soupisky Bruins. Běžně ledově klidný centr se nečekaně rozohnil a otázku uznávaného reportéra označil za komickou. Jenže po vypadnutí Bostonu z druhého kola play off proti Tampě Bay rodák ze Šternberka rychle změnil svůj původní názor.

„Musím přiznat, že mě ta porážka opravdu zasáhla. V tomto složení může tým vydržet možná jeden, dva nebo snad tři roky. To je vážně smutné,” soukal ze sebe Krejčí strohé věty po rozhodujícím utkání série s Bolts pro stránku Boston Globe.

Jsou to diametrálně odlišná slova od těch, která přednesl webu The Athletic. Tehdy naopak za svou skvadru bojoval, za žádnou cenu si nechtěl přiznat, že by hráči kalibru Zdena Cháry (43 let), Patrice Bergerona (35) nebo Tuukky Raska (33) měli patřit do sběru druhotných surovin.

„Co si lidi říkají o stárnutí tohoto mužstva mě vůbec nezajímá,” vykládal Krejčí. „Každý rok se dostáváme do play off, navíc vždy postoupíme dost daleko. Je to pořád se opakující příběh. Na vaši otázku proto ani nebudu odpovídat, vždyť je to směšné. Děláte, jako kdybychom byli osmdesátiletí dědci,” ohradil se na konci srpna proti dotazu Shinzawy.

Jeden pohár jako slabá odměna za dlouholetou snahu

Odchovanec Olomouce měl v něčem nepochybně pravdu. On i všichni jeho zmínění kolegové si stále udržují solidní výkonost. V roce 2006 Krejčí poprvé přistál na soupisce Bruins společně se Zdenem Chárou. Od té doby celek z Original Six chyběl v play off jen ve třech případech a pouze dvakrát za posledních 13 sezon. Za tu dobu ovšem získal jediný Stanley Cup v roce 2011. Devítiletý půst se týmu s nejvyššími ambicemi na úspěch snáší velmi složitě.

„Nikdy nevíte, kolik příležitostí získat pohár ještě dostanete,” přiznává i Brad Marchand, který ve 32 letech také nepatří k vyloženým benjamínkům, třebaže pokles jeho pracovní morálky doposud stále nenastal.

Druhé kolo letošního play off nastavilo Bostonu vcelku jasné zrcadlo. Potkaly se v něm totiž dva nejlepší celky Východní konference, které ovšem disponují věkově značně rozdílnou sestavou. Základ Bolts tvoří Steven Stamkos (30), Victor Hedman (29), Nikita Kučerov (27) nebo Andrej Vasilevský (26). O stáří základních stavebních kamenů Bruins už byla řeč. Výsledek tohoto měření? Poměrem 4:1 na zápasy slaví Tampa, která navíc bez zraněného Stamkose zvládla i duel ve skupině o umístění.

Loučení legend se blíží

Boston nyní čeká bilancování ne zrovna vydařené nadstavbové fáze sezony. Už v příštím ročníku proto může mít soupiska Bruins zcela odlišnou podobu.

O konci kariéry bude znovu uvažovat nejstarší hráč v NHL Zdeno Chára, do pozice nechráněného volného hráče by se mohl dostat Torey Krug a diskutabilní je rovněž budoucnost třiatřicetiletého brankáře Tuukky Raska. Ten opustil hostitelskou bublinu kvůli nemoci své dcery a v průběhu základní části naznačoval úvahy o závěru své brankářské dráhy.

David Krejčí by měl v Bostonu setrvat ještě minimálně rok. Pak vyprší jeho současný kontrakt.

„V tuto chvíli rozhodně neplánuji ukončení kariéry nebo něco podobného. Moc rád bych hrál i po příští sezoně,” vyslovil své přání český útočník.

