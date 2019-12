Kreider na odchodu

Podle všeho, diskuse o Chrisi Kreiderovi už není o tom, zda by mu Rangers měli prodloužit kontrakt. V tuto chvíli se spíš mluví o tom, kdy se přesune k novému týmu.

Kreiderův příští kontrakt bude mít hodnotu patrně okolo 7 milionů dolarů za sezónu na pět až sedm let. Zdá se jisté, že GM Jeff Gorton má pravděpodobně v plánu ušetřit na prostoru pod platovým stropem, než aby dával takovouto sumu hráči, který sice byl po řadu let Rangers velmi platný, ale nikdy nedosáhl hvězdné úrovně, která se mu kdysi prorokovala.

Silný a rychlý křídelník, který si zatím v sezoně připsal 8 branek a 11 asistencí, by mohl svému současnému celku přinést významnou protihodnotu. Klub to však musí udělat správným způsobem, protože minulosezónní výprodej v době přestupové uzávěrky měl na mužstvo velmi špatný vliv.

Tehdy klub odeslal pryč během dvou dnů Zuccarela, Hayese a McQuaida. Vzkaz mužstvu jako by byl jasný - "tuhle sezonu balíme". Zbytek ročníku podle toho taky dopadl - celek z Manhattanu vyhrál pouhých pět ze zbývajících jedenadvaceti zápasů. Zejména odchod Zuccarela, mezi spoluhráči velmi oblíbeného, měl na tým demoralizující vliv. A to platilo hlavně v případě jeho blízkého kamaráda Henrika Lundqvista.

Chris je mezi spoluhráči neméně oblíbený, jako byl dlouhovlasý Nor, a jeho odchod by mohl mít na mladý tým neméně demoralizující vliv. Sice se - po nedávné výměně Halla do Arizony - začaly i v New Yorku ozývat hlasy, že by nemuselo být marné poslat Kreidera pryč dříve, ale situace je v tomto případě radikálně odlišná. Nejenže Rangers, na rozdíl od Devils, ještě zdaleka neztratili šanci na postup do vyřazovacích bojů. Hall nebyl s New Jersey spojen tak pevně jako Kreider s Rangers a mimoto už v létě dával v rozhovorech najevo, jak moc touží hrát o Stanleyův pohár, což se mu zatím v kariéře podařilo jen jednou.

Proto GM Shero s obchodem spěchal a zřejmě nedostal tolik, kolik mohl. Situace před uzávěrkou přestupů bývá výrazně odlišná. Celky, které chtějí útočit na vítězství, vytvářejí mnohem větší konkurenci na trhu. Mimoto New York nedostal ani během léta, kdy se už o obchodu také spekulovalo, takovou nabídku, se kterou by byl spokojen.

O čem není sporu je fakt, že hráč typu Kreidera se hodí kterémukoli týmu, který bude usilovat o nejcennější pohár. Jeho rychlost, síla a střelecké schopnosti budou v únoru na trhu hodně lákavé. A zkušenosti z těch 77 zápasů, které prozatím v play-off nasbíral, rozhodně taky nejsou k zahození.

Kreider by se výborně hodil do rychlého týmu, kterým disponuje třeba Colorado, jehož GM Joe Sakic se o něj zajímal už v létě. Obhájci Stanley Cupu ze St.Louis by jej také mohli využít jako částečnou pojistku pro případ, že se jejich zraněný hvězdný útočník Vladimir Tarasenko nevrátí do sestavy v optimální formě. Do jejich silově laděného týmu by mohl celoživotní hráč Jezdců také dobře zapadnout. O jeho služby by určitě mělo zájem více klubů, ale uvedené dva disponují krom ambicí nejvyšších také důležitým prostorem pod platovým stropem.

Je třeba vzít v úvahu i rizika spojená s čekáním na únorový deadline. Hokejista se nejen může zranit, ale blížící se odchod by mohl mít nezanedbatelný vliv na úroveň jeho hry (a tím snížit Kreiderovu obchodní hodnotu). Přesně to se stalo loni Zuccarellovi, který přiznal, že mu pespektiva pravděpodobného konce u Rangers hodně přitížila.

Přes to všechno ale zřejmě Jeff Gorton nakonec udělá podobný tah jako loni. Jde především o obchodní důvody. Rangers jsou stále týmem v přestavbě a proto chtějí získat co nejvíce potenciálu do budoucna. A měla by to být právě únorová tahanice o hráče, která jim ho přinese maximum.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+