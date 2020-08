Kraloval NHL, lámal rekordy, nabíjel Ovečkinovi. Teď Green končí, i kvůli koronaviru

Když 12. března koronavirová epidemie zmrazila NHL, byl Mike Green na marodce edmontonských Olejářů. Za mančaft dvou superhvězd do té doby odehrál pouhé dva zápasy a poranil koleno. Fanoušci nestihli zjistit, jak to Greenovi ladí s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. A další šanci už nedostanou. Náramně nadaný obránce, či spíš hokejový quarterback, se rozhodl ukončit kariéru.

Pauza, kterou NHL vyhlásila, Greenovi přinesla čas na přemýšlení.

Ledacos si uvědomil. Došlo mu, že v něm už není touha po sportovních úspěších. Zjistil, že je na čase naplno se věnovat rodině.

"Na světě jsou i jiné věci než hokej. Když mi náhle zmizel ze života, bylo to zpočátku těžké. Pak jsem se ale začal soustředit na to ostatní, co se kolem mě děje. Moje dcerka se učí chodit, syna chci naučit rybařit. Jsem manžel, otec, syn, bratr, strýc. Tohle u mě vyhrálo," povídá čtyřiatřicetiletý Kanaďan.

To, že rodák z Calgary dál nehoří pro hokej, bylo jasné už ve chvíli, kdy se před pár týdny rozhodl neúčastnit rozšířeného play-off. Olejářům nepomohl v sérii proti chicagským Blackhawks. Využil svého práva a do Edmontonu nedorazil.

A teď ohlásil konec své hokejové pouti. "Měl jsem štěstí, že se má vášeň stala mou profesí, ale dostal jsem se do životní etapy, kdy už se chci věnovat jiným věcem. Poté, co se NHL nehrála kvůli koronaviru, jsem měl dost prostoru nad vším dumat a dospěl jsem k tomuto rozhodnutí," přibližuje Green.

Loučí se po 15 sezonách, po 880 odehraných zápasech.

Ty nejlepší časy prožil ve Washingtonu. Dres Capitals oblékal deset let a právě v něm dával nejokázaleji najevo své nadání. Uměl přesně přihrávat, tvrdě střílet od modré, sbíral spoustu bodů. Zažil sezonu s 31 góly. Dvakrát za sebou byl nejproduktivnějším zadákem celé NHL (2009, 2010). Tehdy pokaždé skončil druhý v hlasování o Norris Trophy.

Patří mu nejedno klubové maximum, jeho jméno najdete i v ligové knize rekordů. Je tam díky úžasnému počinu z ročníku 2007/2008, kdy se mu povedlo jako prvnímu bekovi v dějinách skórovat v osmi po sobě jdoucích duelech.

Greenova pumelenice od modré byla ozdobou washingtonské přesilovky. Stejně jako jeho přihrávky na Alexe Ovečkina. Caps tou dobou byli mašinou na výhry, byť úspěch v play-off se družině, která se řídila heslem, že nejlepší obranou je útok, vyhýbal.

Jedinými kolektivními trofejemi, na něž Green dosáhl, tak jsou juniorské zlato a Calder Cup. I tak byla jeho kariéra výtečná. Překonal hranici 500 bodů. Svého času kraloval NHL, na jeho postu jste marně hledali většího "bombarďáka", byl nefalšovaným postrachem soupeřů.

Nyní už je jeho místo jinde než na modré čáře.

