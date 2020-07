Králem nováčků v jednatřiceti? Modano ostrouhal, Makarovův triumf změnil pravidla NHL

Bylo mu jednatřicet. V kabině Calgary Flames tou dobou sedávali jen tři starší borci, mezi nimi i Jiří Hrdina. Sergej Makarov ani vzdáleně nepřipomínal typického zelenáče, který na prahu dospělosti poznává záludnosti profesionálního hokeje. NHL nicméně tou dobou neměla žádné věkové omezení pro nováčky, a tak se stalo cosi kuriózního - sedminásobný mistr světa s více než 500 starty v sovětské lize získal v roce 1990 Calder Trophy.

24 branek a 62 asistencí.

To byl Makarovův účet v premiérové sezoně za calgarské Flames. Možná ještě pozoruhodnější byl styl, jakým zámořskou soutěž hned napoprvé dobyl. Odmítal jezdit za nahozenými puky. Když viděl, že někdo místo nahrávky volí bezmyšlenkovitý odpal na zadní mantinel, zakroutil jeho směrem nechápavě hlavou.

Makarov zkrátka chtěl hrát s kotoučem na holi. Byl zvyklý na kombinační hokej, rád se do útočného pásma dostával chytrými pasy a tam motal hlavy soupeřům. "Byl hodně paličatý a měl svou jasnou představu o tom, jak se má hrát. Byly večery, kdy na ledě doslova kouzlil," vzpomíná Cliff Fletcher na ruského machra.

Fletcher byl tehdy generálním manažerem Plamenů, v Calgary mimo jiné zažil i vítězství Stanley Cupu v roce 1989.

Právě po něm se Makarov vydal za velkou louži. lnspirován úprkem Alexandra Mogilného, jako jeden z nejlepších hokejistů starého kontinentu. Na rozdíl od "Saši" volil oficiální cestu. Do NHL vyrazil společně s parťáky z patrně nejslavnější pětky všech dob - s Vladimirem Krutovem, Igorem Larionovem, Alexejem Kasatonovem a Vjačeslavem Fetisovem.

Na mezinárodním poli platil za respektovanou personu, nepřehlédnutelnou hvězdu. Byl ročník 1958. Přesto mu na konci osmdesátých let v NHL patřil status nováčka. A čeljabinský rodák toho dokázal využít naprosto dokonale a získal jako první Rus trofej pojmenovanou po Franku Calderovi.

V hlasování mu dali zámořští novináři přednost před Mikem Modanem, Jeremym Roenickem či Rodem Brind'Amourem.

Hlavně Modano musel být zklamaný. Vždyť se báječně vypořádal s tlakem a tíhou očekávání, které provází jedničky draftu. Za Minnesotu naskočil rok poté, co opanoval "volenku talentů", a na ledě okamžitě válel. Tehdy devatenáctiletý Američan se blýskl 75 body. Přesto získal při hlasování o vítězi Calder Trophy jen 12 prvních míst, zatímco Makarova zařadilo do čela svého seznamu hned 37 žurnalistů.

Proti tomu, aby Makarov mohl získat prestižní ocenění, se v NHL ozvali mnozí. Jack Ferreira, generální manažer North Stars, pochopitelně bojoval za Modana. Společně s kolegy z Bostonu a Montrealu žádali NHL, aby změnila status sovětské ligy. Přáli si, aby byla považována za profesionální soutěž.

Na druhou stranu našli se také lidé, kteří Makarova hájili. Do tohoto tábora jednoznačně patřil třeba Lou Lamoriello, GM New Jersey Devils. Nešlo o náhodu či snad ryzí sympatii. Sám měl v kádru Fetisova s Kasatonovem, takže byl pochopitelně podobně jako Ferreira zaujatý.

Makarov nakonec známou trofej, kterou později převzali i Pavel Bure či Ale Ovečkin, skutečně vyhrál. NHL se nicméně postarala o to, aby nikdo takový se jejím držitelem už nikdy nestal. Zavedla pravidlo, přezdívané "The Makarov Rule" o tom, že zelenáči jsou pouze hokejisté do 26 let.

Z dnešního (ahistorického) pohledu se jeví Makarovovo vítězství jistě poněkud zvláštně. Byl o necelých 12 let starší než Modano, do NHL přišel ošlehaný 11 sezonami v Sovětském svazu i velkými mezinárodními turnaji. Pro Modana šlo o nerovný boj, těžko mohl férově soupeřit s o tolik zkušenějším hráčem. Calder Trophy by slušela víc právě jemu, nefalšovanému nováčkovi, který jako teenager zazářil.

V kontextu tehdejší doby je ale Makarovův triumf pochopitelný.

Seriál Ukradené trofeje:

1. Cože? Hašek až osmý? Aneb Vezina Trophy v roce 1996

