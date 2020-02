Kovalčuk vybíral mezi Bostonem a Washingtonem. Přednost dostal kamarád ze sborné

Poměrně s předstihem před konečnou uzávěrkou ohlásili Washington Capitals možná nejzajímavější přestup letošní „trade deadline“. Ilja Kovalčuk nastoupí v této sezóně už za svůj třetí klub NHL a pokusí se v něm navázat na reprezentační spolupráci s Alexandrem Ovečkinem.

S Jevgenijem Malkinem jsou asi nejvýraznějšími osobnostmi ruského národního týmu minimálně za posledních deset let. Právě v tom je přestup pikantní. Působí totiž jako dáreček pro Alexandra Ovečkina. Udrží kapitán Capitals složitou osobnost starého kamaráda na uzdě?

Kovalčuk své chování nepochybně upravil, zjevně se snažil i o odpovědnější hru. V Montrealu působil ukázněně, dostal horu minut, dal pár důležitých gólů. Dokonce ani v plus minus nijak zásadně nehořel. V GF:GA, tedy brankové bilanci pouze ze hry pět na pět, měl Kovy u Canadiens +6, což je jeden z nejlepších výsledků v týmu.

Na druhou stranu už se asi zgruntu nezmění. Když se na videu, zveřejněném včera na twitteru, loučil s fanoušky Montrealu - poděkoval, naznačil, že šlo o dobré rozhodnutí, ale sebemenší náznak úsměvu byste na hrdé tváři hledali marně. Kovalčukovo ego je rozlehlé jako sibiřské pláně.

Žádný risk?

Peníze, za které hraje, jsou vskutku symbolické. S Montrealem podepsal jen za 700 tisíc dolarů a i tak si museli Habs ponechat polovinu jeho mzdy. Šeky od washingtonského klubu budou s trochou nadsázky na úrovni klubového kustoda. V tomto směru se jedná jednoznačně o výhodnou akvizici. Z finančního hlediska nepřijímají Capitals prakticky žádné riziko.

Ne každý Kovalčukův zaměstnavatel může tohle říct. Aktuálně se jeho jméno vyskytuje v účetních knihách hned čtyř ligových klubů. Z platového stropu odkrajuje Los Angeles, Montrealu, Washingtonu a z minulosti ještě New Jersey. Za chybu s ruským kanonýrem budou Devils platit až do roku 2023.

Zámořím jde informace hokejistova agenta, který prozradil ruským médiím, že jeho klient volil ze dvou možností. Nabídka Canadiens prý zněla na výměnu do Bostonu nebo do Washingtonu. Hráč odmítl, že by se možnosti redukovaly jen na tyto dva týmy, touhu hrát za Capitals však potvrdil.

„Jak říkám od prvního dne svého návratu do NHL, šance vyhrát Stanley Cup byla hlavní faktor,“ řekl v dubnu sedmatřicetiletý útočník. „Cítím, že Capitals můžu pomoct. Jsou dobří na všech postech, ale je to skvělá příležitost. Znám tady hodně chlapů. Hrál jsem s nimi i proti nim, na mezinárodní scéně i jinde. Snad se nám v play off něco povede.“

Vítej, Iljo

Ihned po výměně si prý dlouze telefonicky povídal s Alexandrem Ovečkinem, s nímž se osobně sešel o vánočním volnu. „Oba jsme byli nadšení. Bude to poprvé, co spolu budeme hrát za jeden tým v NHL. Obvykle jsme hráli proti sobě. Pokusím se pomoct, jak jen to půjde,“ slíbil Kovy.

Motivace mu nechybí, a pokud sní o Stanley Cupu, je skutečně v týmu s reálnou šancí. Co přesně nabídne, prozradí nadcházející týdny. Z pohledu českého fanouška je zjevné, že Jakub Vrána má konkurenci navíc, která mu zřejmě ubere z už tak skromného času na přesilovce. Když totiž Kovalčukovi nedáte prostor v početní výhodě, má toho málo co nabídnout.

Podstatné bude, aby ruská hvězda udržela mentální nastavení z posledních měsíců. „Je pro mě obtížné analyzovat, co se stalo v Los Angeles. Nebyl jsem tam, neznám tu situaci. Z Montrealu na něj šly jen dobré zprávy. Marc Bergevin si nemohl vynachválit jeho charakter, jak se u něj projevoval. Myslím, že zapadne,“ věří generální manažer Capitals Brian McLellan.





