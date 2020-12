Kovalčuk se vrací do Ruska. Podepsal s Omskem

Snil o zisku Stanleyova poháru, jenomže jeho touha nebude naplněna. Ilja Kovalčuk totiž ukončil angažmá v zámoří a hlásí návrat do vlasti, ruský veterán bude oblékat dres Omsku. S vedením klubu uzavřel smlouvu do konce aktuálního ročníku, součástí kontraktu je opce na další sezonu.

O stěhování Kovalčuka do týmu Avangardu se spekulovalo delší dobu. Olympijský vítěz z Pchjongčchangu stále věřil, že by mohl dostat novou práci za Atlantikem. Postupem času ovšem získávalo stále reálnější obrysy angažmá v Rusku.

Někdejší hvězda Atlanty či New Jersey se po poslední olympiádě vrátila do NHL, ovšem Kovalčuk se kýženého triumfu v play of nedočkal. Během loňského ročníku vystřídal tři kluby, nastupoval postupně za Los Angeles, Montreal a nakonec za Washington.

Nyní je zpátky v Kontinentální lize, kterou hrál do roku 2018 za SKA Petrohrad. Kovalčuk je čerstvou posilou týmu, kde působí také čeští reprezentanti Jiří Sekáč a Šimon Hrubec. Ruský šampión kývl Avangradu patrně i proto, že tým vede Bob Hartley – tedy kouč, pod jehož vedením hrál v minulosti za Thrashers.

Oba se dobře znají, mohou navázat na někdejší spolupráci. „Během uplynulých dní jsme s Iljou jednali o spolupráci. Stejně jako my měl také on určité podmínky k uzavření smlouvy. Dal si pauzu, aby si všechno promyslel," uvedl na sociálních sítích Alexander Volkov, generální manažer Omsku.

V ruské KHL se blíží termín uzávěrky letošních přestupů, také proto se musel Kovalčuk rozhodnout, zda nabídku Avangardu přijme. Stalo se, finální jednání prý už byla rychlá. „Spoléháme, že Ilja pomůže týmu nejen na ledě, ale i v kabině. Potřebujeme lídra, který dokáže vést mužstvo a je také příkladem pro spoluhráče," doplnil Volkov.

Kromě olympijského zlata má Kovalčuk doma dvě zlaté medaile z mistrovství světa 2008 a 2009, dvakrát vyhrál Gagarinův pohár. V NHL má celkově na kontě 926 utkání s bilancí 443 gólů a 433 nahrávek, dalších 40 zápasů a 28 bodů přidal v play off.

Ruskou nejvyšší soutěž si sedmatřicetiletý rodák z Tveru poprvé zahrál v sezoně 2004-05 za Kazaň, před odchodem do zámoří byl totiž hráčem Spartaku Moskva, který tehdy působil v nižší lize. Do Omsku by měl Kovalčuk přiletět dnes, po absolvování lékařské prohlídky se ihned připojí k týmu.

