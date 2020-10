Kotkaniemi a Bokk si opět zahrají v Evropě

Jak je již v poslední době trendem, většina evropských hráčů s podpisem v zámoří si snaží domluvit hostování pro minimálně první měsíce sezóny na starém kontinentě. Výjimkou není ani Jesperi Kotkaniemi a Dominik Bokk. Oba putují do Skandinávie.

Jesperi Kotkaniemi míří do pro něj již známého Ässätu, kde strávil svá mládežnická léta, včetně roku, kdy byl draftován do NHL. Už jako patnáctiletý hrál finskou juniorskou soutěž do dvaceti let, v sedmnácti poté absolvoval celou sezónu v seniorském áčku.

Za 57 zápasů nasbíral skvělých 29 bodů za 10 gólů a 19 nahrávek a vysloužil si pozornost a důvěru Marca Bergevina, který ho draftoval do svého Montrealu ze třetí pozice. Lepší byli pouze Rasmus Dahlin a Andrej Svečnikov.

Po dvou ročnících v zámoří tak opět obleče dres mateřského Ässätu, jenž sídlí ve finském městě Pori, kde se mladý Fin narodil.

Němec Dominik Bokk se domluvil na podmínkách smlouvy se švédským Djurgårdens IF. Zatímco Kotkaniemi se do Montrealu vrátí na tréninkový kemp, Bokk zůstane ve Švédsku celou sezónu. V zemi tří korunek tak stráví již čtvrtou sezónu v řadě, potřetí v jiném týmu.

Z Německa odešel v létě roku 2017. Po sezóně, kdy v šestnácti letech naprosto dominoval tamní juniorce, přestoupil do Växjö Lakers, kde odehrál své první seniorské zápasy. Po dvou sezónách přestoupil do Rögle, kde si bodově lehce pohoršil, ovšem hokejové opět o něco vyzrál.

„Dominik je velmi rychlým útočníkem, který si rád hraje s kotoučem a disponuje skvělou střelou. Věříme a doufáme, že nám pomůže zlepšit efektivitu v zakončení a produktivitu. Dominik přichází na hostování z Caroliny na celou sezónu,“ prohlásil o příchodu německého útočníka generální manažer klubu Joakim Eriksson.

V Djurgårdens také hraje díky hostování z Los Angeles Kings mladý obránce Tobias Björnfot.

