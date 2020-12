Konečně posun! Finance dořešeny, začít se má v půlce ledna

V pondělí došlo k výraznému posunu ohledně příští sezony NHL. Liga se totiž dohodla s Hráčskou asociací na finanční struktuře kolektivní smlouvy. Kromě toho se má posunout start nového ročníku na půlku ledna.

Kolektivní smlouva je vždy citlivé téma a téměř vždy se v jednání naskytne nějaký problém. Samozřejmě finančního rázu. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Šlo i velmi složitý proces, kdy se například měl zvýšit podíl platu, který si NHL bere jako zástavu a na konci sezony onu částku hráčům vrátí. Rozhoduje to, jak se finančně daří soutěži.

Jednalo se také o možném zvýšení platového stropu, který by právě pomohl zmíněným podílům, avšak k dohodě se nedostalo, a tak tyto starosti hodily obě strany za hlavu.

Je potřeba mít na paměti, že ač se všechny finanční trable zdají být vyřešené, musí se čekat na souhlas od Rady guvernérů a Výkonného výboru Hráčské asociace. Komplikace by však byly spíše překvapením.

Začíná se tak řešit sezona samotná a její pravidla. To znamená tréninkové kempy, testování, rozvrh zápasů a tak podobně.

Mezi hlavní cíle pak patří stanovit začátek sezony. Mnoho expertů se shoduje, že není šance, aby liga začala prvního ledna, jak je avizováno.

Mnohem reálnější možností je 13. leden, což je datum, které je teď pro NHL cílem. Vynechat by se pak měly přípravné zápasy.

Dobře informovaný novinář Elliotte Friedman ještě dodává, že týmy, které se v uplynulé sezoně nedostaly do play off, se budou hlásit 28. prosince, zbytek celků pak na Nový rok. Starosti by mohly přidělat tréninkové kempy v oblastech, které mají velice striktní opatření. Řeč je například o Montrealu, Arizoně či Winnipegu.

Share on Google+