Konec kariéry? Neuvažuji o něm, chci hrát dál, říká Krejčí

Dlouhé roky patří mezi stabilní články sestavy Boston Bruins a podle svých slov skončit s hokejem neplánuje ani po příští sezoně, kdy mu v organizaci vyprší současný kontrakt. Zůstane David Krejčí v dresu Medvědů i poté nebo si v pětatřiceti letech vyzkouší nové angažmá?

Věk nezastavíte. Dvojnásobně to platí v současné NHL, kde se stále prosazují mladší a mladší hráči. I hokejová cesta Davida Krejčího pomalu spěje ke svému konci. Opora Bostonu se na konci příštího ročníku stane nechráněným volným hráčem.

Rodák ze Šternberka zanechal za čtrnáct let v organizaci opravdu výraznou stopu. V roce 2011 velkou měrou pomohl k zisku Stanley Cupu, když se stal nejproduktivnějším hráčem play off. Stejný primát získal o dva roky později, tehdy s Bostonem skončil těsně pod vrcholem. Hořkost finálové porážky kromě toho poznal i minulý rok ve finálové sérii proti St. Louis.

Krejčí se v mužstvu vyprofiloval v lídra po všech stránkách, v posledních sedmi sezonách zastává u mužstva funkci asistenta kapitána. Že stále dokáže být velmi platným hráčem potvrdil loni a v tomto ročníku v sestavě figuroval jako druhý centr za Patricem Bergeronem.

„Neplánuji skončit s hokejem, to je jisté,“ řekl Krejčí v pondělí oficiálnímu webu NHL. „Chci hrát i potom, co mi skončí smlouva. Jak dlouho nebo co se stane, to nevím. Myslím, že uvidíme v příštím roce. Ale rozhodně nechci jít do další sezony jako do mé poslední.“

Otázkou je, zda Bruins budou o českého reprezentanta stát. Krejčí je totiž nejlépe placeným hráčem klubu, ročně si přijde na 7,25 milionu dolarů. Jeho další kontrakt by tak zřejmě musel být o něco skromnější.

Organizace bude v nejbližších měsících řešit novou smlouvu pro klíčového obránce Toreyho Kruga, jasno o své budoucnosti nemají ani brankář Jaroslav Halák, obránci Matt Grzelcyk a Zdeno Chára nebo útočníci Jake DeBrusk a Joakim Nordström.

Krejčí by mohl klubovému managementu ulevit a podepsat za menší peníze. Na oplátku by pokračoval v týmu, který v blízké budoucnosti bude patřit mezi nejžhavější kandidáty na zisk stříbrného poháru.

„Čím jste starší, tím víc si všeho vážíte,“ připustil čtyřiatřicetiletý útočník. „Tvůj život se doma mění, oženíš se, máš děti. Takže si ceníš všech maličkostí, že jsi s klukama, že jste na cestách… Když jste pak doma, tak si všeho vážíte o trochu víc, než když jste neměli děti.“

„Opravdu si užívám každý den chodit na stadion a být s klukama na cestách. Žil jsem svůj sen, než se stala celá tahle situace,“ uzavřel Krejčí.

