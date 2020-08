Konec debaty. Talbot se vrátil čistým kontem, Ritticha odsoudil do role náhradníka

Český gólman David Rittich doposud v NHL zasáhl do 115 utkání. To je pořádný kus cesty od chvíle, kdy chytal v druhé české lize za rodnou Jihlavu. Je tu ale jedna černá skvrna, která Rittichův kariérní vzestup bohužel značně devalvuje. Nikdy se neobjevil v play off nejlepší hokejové ligy světa. Zatímco vloni mu pozici jedničky vyfoukl dlouhovlasý Kanaďan Mike Smith, letos brankoviště Calgary pro změnu opanoval Cam Talbot. A získanou pozici se zjevně nechystá opustit.

Ve druhém zápase série s Dallasem inkasoval Talbot z 36 střel pět branek, porážka však rozhodně nešla na jeho konto. I proto mu trenér Geoff Ward poskytl důvěry pro třetí utkání. Třiatřicetiletý maskovaný muž ji splatil ve velkém stylu. Pokryl všech 35 ran Stars, kteří v průběhu řádné hrací doby diktovali tempo, avšak nakonec se museli spokojit s porážkou v poměru 0:2. Klíčový skalp získal hůře hrající celek.

Talbot mistrovsky odvedenou prací znovu odsouvá debatu o první šanci pro Davida Ritticha na neurčito. Hlavní kouč Flames ovšem nad nasazením českého gólmana ani před posledním zápasem neuvažoval.

„Otázku výměny brankářů pro tento duel jsme vůbec neřešili,” potvrdil stránce Sportsnet. „Nebyl jsem na pochybách. Talbot hrál velmi solidně, dokonce snad mimořádně. Byl také důvodem, proč jsme dnešní utkání vyhráli. Dodával nám sebevědomí a stal se rozdílovým faktorem.”

Calgary potřebuje nutně změnit svůj herní systém. Taktéž kvůli ztrátě hlavní útočné hvězdy Matthewa Tkachuka tahali Flames za kratší konec pomyslného provazu v pěti z posledních šesti třetin osmifinálové série. Vedení 2:1 na zápasy je zásluhou jednoho muže, který se dokázal zkoncentrovat poté, co ve druhém klání schytal nepopulárního „bůra”.

Na úrovni Cartera Harta

„Ptali se mě, jestli chci znovu nastoupit a já řekl ‘Ano, stoprocentně.’ Jsem moc rád, že mi důvěřovali a já se jim mohl takto odvděčit,” pochvaloval si Talbot po vítězném mači.

Jeho výkon ocenili snad všichni spoluhráči z kabiny Flames, kteří si dokráčeli pro úspěch i přes negativní střeleckou bilanci v poměru 23:35. „Talbs byl prostě skvělý. Předvedl hned několik složitých zásahů, a to zejména s blížícím se koncem zápasu,” pronesl například zadák TJ Brodie, střelec druhé branky kanadského celku.

Už podruhé v řadě tak ukrývají Flames svou největší oporu pro play off v modrém půlkruhu. Cam Talbot se v letošní nadstavbové fázi sezony může chlubit parádní procentuální úspěšností zásahů v hodnotě 93,7 %. V porovnání s ročníkem 2016/17, kdy operoval v kleci Edmontonu, zaznamenal vzestup o 1,3 %. A mezi brankáři s alespoň třemi zápasy v play off 2020 ho v tomto ohledu překonávají pouze Joonas Korpisalo, Carey Price a Carter Hart.

Vyhlídky Davida Ritticha jsou proto vcelku nelichotivé. Kompletní vyřazovací boje totiž možná stráví za plexisklem, zachumlaný v teplé přikrývce, zato však vždy duchem přítomný a připravený převzít kontrolu nad brankovištěm Flames.

