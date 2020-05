Komu by dal Caldera či Hart Trophy Mark Scheifele?

Server The Players Tribune je jakýmsi blogem, kam přispívají prostřednictvím editorů sami hráči. Nejen hokejisté, ale také fotbalisté či basketbalisté. Poslední a velmi zajímavý příspěvek je z ruky Marka Scheifeleho, který se rozepsal o prestižních trofejích. Určil svého favorita na Calder, Hart a Vezina Trophy, zvolil také nejhezčí gól sezóny a hráče, na které se dívá vůbec nejradši.

Těžko byste hledali většího šílence do tohoto sportu, Scheifele má soukromého trenéra snad na všechny aspekty hry i mimo ni. Proto musí být aktuální období pro prvního centra Jets zdrcující. Tím také začal svůj blog.

„Nemůžu hrát hokej. Nemůžu se koukat na hokej, protože mi to připomíná hraní hokeje. Co ale můžu, je o hokeji něco napsat. Takže vám předložím vítěze některých trofejí.“

Těžko říct, zda se Scheifele snažil být nezaujatý, ale dá se říct, že ano. Jen pro jednu trofej zvolil svého spoluhráče z Winnipegu. A ten navíc sám patří mezi největší favority, není-li tím vůbec největším.

Vezina Trophy – Connor Hellebuyck

A jedná se podle očekávání o ocenění pro nejlepšího gólmana základní části. Hellebuyck se pohyboval takřka konzistentně mezi nejlepšími v každé statistice.

Počet odchytaných zápasů – 58 (1. místo v lize)

Počet odchytaných zápasů od 1. minuty – 56 (2.)

Počet výher – 31 (2.)

Počet střel – 1796 (1.)

Počet zákroků – 1656 (1.)

Úspěšnost zákroků mezi „30+ zápasů“ gólmany – 92,2 % (5.)

Počet inkasovaných gólů na zápas mezi „30+ zápasů“ gólmany – 2,57 (11.)

Čas na ledě – 3268 minut 33 vteřin (2.)

Nejvíce byl platný přímo pro klub, jenž hlavně díky němu stále pomýšlel na play-off, a před zastavením ligy dokonce vybojoval pozici první divoké karty v Západní konferenci. Právě Hellebuyck byl tím, který vyplnil vzniklou mezeru po odchodu několika klíčových obránců v létě. Mnozí ho dokonce tlačí i mezi kandidáty na Hart Trophy.

„Neznám přesně jeho brankářského postupy, ale jeho hokejové IQ je neuvěřitelné. Podle mě má databázi střel každého hráče v lize, protože je to on, kdo dokáže pokrýt nejvíce pokusů soupeřů.“

Scheifele přišel také se čtyři roky starým příběhem z jednoho z mnoha sezónních tripů, kde mu spoluhráč Julian Melchiori, dnes hrající na farmě New Jersey, řekl: „Kámo, tenhle kluk, se kterým jsem na pokoji, bude jednou jeden z nejlepších brankářů na světě. Myslím to smrtelně vážně.“ Tehdy mu nevěřil, nyní už ano.

„Je těžké být gólmanem kanadského týmu, obzvlášť když jste mladý. Všichni tady jsou najednou trenéři brankářů. Ovšem „Helleho“ přístup k hokeji je fenomenální, nikdy jsem nic podobného neviděl.“ Když někdo jako Scheifele řekne o někom, že neviděl většího dříče, už to něco znamená.

„Čas, který stráví u videa nebo v posilovně, on je prostě extrémně vytrvalý. A to nemluvě o tréninku na ledě. Když dostane v zápase gól, je schopný druhý den říct trenérům nebo hráčům, ať si stoupnou přesně na místo včerejšího střelce a vystřelí 50 stejných ran.“

Calder Memorial Trophy – Quinn Hughes

Podle expertů i podle Scheifeleho je tato trofej nejvíce diskutovaná. A jako veřejnost i Scheifele má o favoritech jasno. „Je to mezi Hughesem a Makarem. Dominik Kubalík prožívá v Chicagu také skvělý rok, ovšem Makar s Hughesem jsou velmi speciální.“

Přestože Makar přímo ve Winnipegu vstřelil jeden ze svých nejhezčích gólů v sezóně, Scheifele vybral Hughese.

„Makar bruslí jako vítr, hlavně má vždycky skvělé postavení. Když s ním jdete do souboje v rohu, víte, že prohrajete. Styl Hughese je ale víc unikátní, je více než elitní bruslař. Dle mého je nejlepším v celé lize. Není tak rychlý, jako Makar, ale stačí mu malinká mezírka v obraně a on se v ní protáhne.“

„Makar i Hughes budou mít skvělou kariéru. Jsou součástí nové vlny obránců, kteří sice nejsou o tolik mladší než já, ale jsou zcela odlišní oproti těm, kteří do ligy přišli se mnou. Je to těsné, ale volím Hughese. Je pro mě více kreativní a o trochu více pomohl svému týmu,“ odůvodnil své rozhodnutí.

Hart Memorial Trophy – Jack Eichel

Před tím, než tuto nominaci odsoudíte, věnujte čas vysvětlení Scheifeleho. Hráči sami hlasují v rámci Ted Lindsay Award, ocenění pro nejlepšího hráče základní části. Ačkoliv nebyl konkrétní, Eichela by nezvolil. Ovšem pro Hart Trophy ano. Proč? Jedná se o trofej, která je udělena nejužitečnějšímu hráči pro svůj tým.

Tato volba se zdá být kontroverzní, ale odůvodnění útočníka Jets má hlavu a patu. „Podívejte se, hraju v Západní konferenci a ano. Já vím, já vím, Draisaitl i McDavid jsou výjimeční hráči. Jsou neuvěřitelní a v některých střídáních se proti nim prostě nedá hrát. Leon je pravděpodobně nejchytřejší hráč na světě. McDavida všichni znají a hráči jako MacKinnon a Pastrňák si jednoznačně zaslouží uznání.“

Ovšem všichni hráči výše zmínění na to nejsou sami. Obrazně řečeno. Edmonton má dost možná dva nejlepší hráče na světě, tudíž si zásluhy rozdělují. Colorado má mimo MacKinnona ještě Rantanena a Landeskoga, Boston zase nejlepší lajnu ligy, jak mnozí říkají. „Jak říkám, nejužitečnější hráč pro svůj tým – Jack Eichel.“

Eichelovi je zatím pouhých 23 let a celou svou dosavadní kariéru se veze ve stínu McDavida. Už od draftu. Odehrál 354 zápasů a získal v nich 337 bodů, tudíž jistý obdiv si bezpochyby zaslouží. „Kdykoliv hrajeme proti Buffalu, on je tím hráčem, kterého se snažíme vynulovat. Je zvíře v ofenzívě, ke všemu je ohromně těžké se proti němu prosadit. A nikdy neodflákne střídání. Letos jsem viděl Sabres hrát několikrát, v každé své volné chvíli se na ně dívám jen kvůli němu.“

Nejoblíbenější gól sezóny – Connor McDavid

Hezkých gólů bylo letos opravdu hodně, ať už je řeč o lakrosové kličky zpoza branky, kousky Davida Pastrňáka či jízda Alexandera Ovečkina, Scheifele volil jinde. A rozhodně ne mimo.

Vybral gól Connora McDavida na ledě Toronta. Při hře čtyři na čtyři po přechodu do útočného pásma zpomalil, s hlavou nahoře najednou rychle zrychlil, přešel přes Morgana Riellyho a přehozením Hutchinsona na přední tyč skóroval.

„Branka je výjimečná hlavně kvůli tomu, že ho bránil Morgan Rielly. Je to skvělý obránce, ale tady nemohl vůbec nic dělat.“

„Skvělá akcelerace a klamání pohledem. Zakončení je fantastické, čekali byste kličku na backhand, ovšem on si dokázal vrátit puk ještě na forehand. Nedokážu závěr akce přesně vysvětlit, protože jednoduše nevím, jak to udělal.“

Oblíbení hráči ke sledování

Jako poslední zmínil Scheifele trojici hráčů, které velmi rád sleduje. Ani zde nezvolil své spoluhráče a byl objektivní.

Patrick Kane – „Je to typ hráče, který pozvedne výkony všech ostatních spoluhráčů. Kombinace rychlosti a dovedností je jedna z nejlepších na světě. Má skvělou práci s kotoučem, hlavně jeho kontrolu. Ví, kdy má hru zpomalit, kdy ho chvíli podržet, nebo lehkou zadovkou vytvořit brankovou příležitost.“

Elias Pettersson – „Je extrémně výjimečný svou silou na puku, ačkoliv to vypadá, že tak silný není. Když na něj koukám, tak nehledím na puk, ale spíše na postavení těla a jak vyhrává souboje. Mnoho hráčů by se podle jeho sestřihů mohlo učit.“

Mathew Barzal – „Další hráč, od kterého se můžete učit. Bodově vás zatím nijak neomámí, ale jeho kontrola hry je jedna z nejlepších v lize. On je na puku snad vždycky a není sobecký. On je tím, který umožní spoluhráčům uspět. Za pár let bude na čele kanadského bodování.“

Share on Google+