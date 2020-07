Komplikace pro Tampu? Přípravný zápas nestihnou dvě opory

Všechna mužstva se již pomalu přesouvají do hokejových bublin v Torontu či Edmontonu. Ještě před zahájením samotné vyřazovací části budou na programu exhibiční zápasy, Tampa Bay ten svůj sehraje proti Floridě.

V souboji s Panthers se však bude muset obejít bez dvou výrazných tváří.

Do Toronta s týmem neodcestoval zadák Victor Hedman. Jeden ze tří finalistů Norris Trophy se k týmu Lightning připojí až později. Švédský obr neodletěl kvůli osobním důvodům, informoval o tom generální manažer Julien BriseBois.

Odchovanec Modo HK bude nadále trénovat na slunné Floridě s kondičním trenérem Markem Lambertem. Oba by se k týmu měli připojit v pátek, Hedman tak s největší pravděpodobností bude Jonu Cooperovi k dispozici pro zápasy o umístění.

Naopak v ohrožení je stále start ostrostřelce Stevena Stamkose.

Kanadský útočník se svými spoluhráči do Toronta odletěl, nicméně stále není jasné, kdy bude připraven naskočit do ostrého klání. Jisté je pouze to, že přípravné střetnutí s Panthers nestihne.

Stamkos se stále vypořádává se zraněním v dolní části těla. Naposledy trénoval pouze v malé skupince a v rámci posledního dne v Tampě před odletem se ani nezúčastnil celého tréninku.

„Mluvíme o něm každý den. Je tam posun a snad mu budeme moci v Torontu začít přidávat,“ hlásí Cooper.

Lodivod Bolts dále přiznal, že si není jistý, zda svou jednadevadesátku bude moci v zápasech o umístění využít, každopádně alespoň jedno utkání by Stamkosovi rád dopřál.

Pro Blesky by to bezesporu byla obrovská ztráta. Vždyť třicetiletý kapitán mužstva je mašinou na kanadské body. Letos odehrál sedmapadesát klání, v nichž devětadvacetkrát rozvlnil soupeřovu síť a na dalších sedmatřiceti gólech se podílel asistencí.

